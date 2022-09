Source: Communiqué de presse de Lavery

Le cabinet qui est en activité depuis 109 ans dévoile aujourd’hui sa nouvelle image de marque.Selon la cheffe de la direction de Lavery,, cette nouvelle signature «reflète à la fois plus fidèlement ce qu’est notre firme aujourd’hui et ce qu’elle aspire à incarner encore davantage au cours des prochaines années».La nouvelle plateforme visuelle a été réalisée par la firme BrandBourg et la signature graphique est signée, un illustrateur québécois réputé qui collabore avec des publications prestigieuses comme le New York Times, The Guardian et The Economist.Fait à noter, le retrait du descripteur “Avocats” qui accompagnait l’identité de marque précédente.Selon le communiqué émis par Lavery, cela témoigne à la fois de la présence dans les rangs du cabinet d’un nombre croissant de professionnels juridiques complémentaires à la pratique d’avocat et d’une confiance affirmée quant au positionnement du cabinet dans le milieu des affaires.Lavery compte plus de 200 professionnels répartis dans des bureaux à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières.