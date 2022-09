Source: Shutterstock

Vous avez envie d’être parajuriste? C’est sans aucun doute un métier qui comporte de nombreux défis, mais qui ne sont pas nécessairement faits pour tout le monde. Voici les six inconvénients à la carrière de parajuriste, selon LiveAbout.Les parajuristes ont une croissance de carrière limitée dans la plupart des entreprises. Vous devez souvent passer d’un poste à un autre pour progresser au-delà des rangs de parajuristes. Il n’est donc pas rare de travailler en gestion, en soutien aux litiges ou même en soutien technique.Bien sûr, il y a toujours la possibilité de retourner à l’université pour s’inscrire dans une faculté de droit. Mais dites-vous que le métier d’avocat comporte aussi ses propres inconvénients.Le domaine du droit est axé sur les délais et le respect de ceux-ci. Le système juridique ne fonctionnerait pas si les tribunaux ne prenaient pas en compte le temps qu’il faut pour faire avancer des dossiers. Des affaires entières pourraient même être rejetées si les avocats ne respectent pas certains délais.Vous êtes donc constamment confronté à plusieurs échéances qui peuvent vous causer de l’anxiété.Les parajuristes doivent souvent faire des heures supplémentaires pour pallier aux délais serrés, aux charges de travail élevées et au manque de main-d'œuvre. La plupart des parajuristes travaillent plus de 40 heures par semaine dans les cabinets d’avocats.Les parajuristes portent de nombreux chapeaux et effectuent fréquemment des travaux de secrétariat, d’administration ou de bureau. Ils font ce qui est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement d’un cabinet et on s'attend à ce qu’ils le fassent sans se plaindre.Pourtant, la plupart de ces travaux sont longs, fastidieux et routiniers… Les tâches les plus complexes et difficiles sont souvent réservées aux employés en haut de la hiérarchie du personnel.Le manque de respect est l'une des plaintes les plus courantes parmi les parajuristes en exercice. Ils travaillent souvent avec des partenaires exigeants, des collègues compétitifs, des clients mécontents, des fournisseurs difficiles et parfois même des avocats irrespectueux.Bien sûr, chaque cabinet d’avocats est différent. Mais travailler de longues heures avec des délais serrés peut créer un environnement de travail toxique et stressant.Les parajuristes doivent travailler sous la supervision d’un avocat et la plupart du temps, ils sont sous-utilisés car leurs rôles sont minimisés ou mal compris. Ils doivent donc de temps en temps éduquer de manière proactive les dirigeants d’entreprise sur leurs compétences de travail.