La professeure Muriel Rebourg. Source: Site web de l’Université Laval

Le vice-doyen Pierre Larouche. Source: Site web du Centre de droit des affaires et du commerce international

Me Catherine Claveau, Me Guy-François Lamy et Me Catherine Boutin. Source: LinkedIn

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.La Faculté de droit accueillera du 4 au 15 octobre, la professeure Muriel Rebourg de l’Université de Brest. Durant sa visite, elle participera entre autres à une conférence sur la reconnaissance statutaire des proches aidants salariés et de leur aîné en perte d’autonomie.Celle-ci aura lieu le 5 octobre prochain et sera organisée par la Chaire de recherche Antoine-Turmel. La présence de Muriel Rebourg permettra aussi de réviser la convention de partenariat entre le Lab-LEX de l’Université de Brest et la Chaire de recherche Antoine-Turmel, qui est sous la direction du professeur en droit, Louise Langevin.La Faculté a récemment accueilli ses premiers étudiants dans son nouveau baccalauréat en droit. Celui-ci a été remanié afin de mieux répondre aux besoins des milieux de travail et pour mieux suivre l’évolution du domaine du droit.« C’est un dépoussiérage, une remise à jour du programme, qui n’avait pas été touché depuis les années 1990», affirme le vice-doyen Pierre Larouche.De nombreux cours ont été modifiés et d’autres ajoutés. Parmi les nouveautés, il y a le cours intitulé « Interdisciplinarité et interculturalité », en plus d’un nouveau cours obligatoire sur les droits des Premiers Peuples, réservé aux étudiants de première année.« Je pense que nous serons les premiers au Québec à donner un tel cours, qui mettra en évidence les réalités passées, présentes et futures des Premiers Peuples », ajoute Pierre Larouche.Cette transformation du programme est le résultat de plus de dix années de travail et de réflexion de la part des membres de la Faculté de droit.La Faculté de droit a accueilli mercredi après-midi, la Bâtonnière du Barreau du Québec, Me Catherine Claveau, le directeur adjoint de l’École du Barreau, Me Guy-François Lamy et la secrétaire-trésorière du Jeune Barreau de Montréal, Me Catherine Boutin.Cette visite a permis à une dizaine d’étudiants de discuter de l’importance de la santé mentale et du bien-être dans le monde juridique. De leur côté, les invités ont pu offrir un aperçu de l’expérience à laquelle les étudiants peuvent s’attendre lorsqu’ils seront à l’École du Barreau.Organisé par le Centre de développement professionnel, cet événement s’inscrit dans la tournée annuelle des facultés de droit faite par la bâtonnière.