Me Samya Lemrini. Source: LinkedIn

Merejoint l’équipe d’immigration d’affaires de BCF à Montréal. Sa pratique est axée sur le droit canadien de l’immigration, en particulier pour les personnes souhaitant résider au Québec de manière temporaire ou permanente.Membre du Barreau du Québec depuis 2020, Me Samya Lemrini est elle-même une fille d’immigrants. D’origine marocaine, sa famille est venue s’installer au Québec en 2006.« J’ai vu ma mère, qui est médecin, passer à travers tout un processus pour refaire ses études », précise-t-elle.L’avocate se dit particulièrement intéressée par l’intersection entre droit de l’immigration et droit du travail.« On est dans une situation où il y a un manque de main d’œuvre criant, ça me fait plaisir de pouvoir participer à aider la société québécoise et de permettre à des gens de rester ici, en général pour améliorer leur situation », confie-t-elle.Avant de rejoindre BCF Avocats d’affaires, Me Samya Lemrini travaillait déjà en droit de l’immigration au sein de Deloitte, dans le cadre d’un remplacement pour un congé de maternité. Elle a également travaillé au sein d’Exeo Attorneys, où elle a d’ailleurs effectué un stage professionnalisant en droit de l’immigration pour accéder à la profession d’avocate.L’avocate dit déjà apprécier, depuis deux semaines, l’atmosphère et la complicité entre les avocats au sein de BCF Avocats d’affaires. Me Samya Lemrini décrit l’équipe de l’immigration au sein du cabinet montréalais comme « étant tissée serrée », et ce « même si BCF est un grand cabinet ».Me Samya Lemrini a obtenu un baccalauréat en droit civil à l’Université de Montréal. Elle a ensuite obtenu une maîtrise en droit international et politique internationale appliqués à l’Université de Sherbrooke. Celle dont les parents sont respectivement ingénieur et médecin, savait depuis ses 12 ans qu’elle voulait pour sa part devenir avocate.Me Samya Lemrini aime beaucoup s’impliquer, entre autres auprès d’Helem Montréal, un organisme dédié à l’ensemble des communautés LGBTQ+ arabophones de Montréal. Elle apprécie par ailleurs le vin et suit des cours de sommellerie.