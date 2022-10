Mes Marie-Ève Gagnon et Chloé Jobin. Source: LinkedIn

dit être « emballée par une nouvelle aventure professionnelle », soit celle de joindre l’équipe d’avocats plaideurs du contentieux de Beneva.Sur sa page LinkedIn, elle a également commenté son départ du cabinet Fasken comme « un mélange d’enthousiasme et de nostalgie ».Avocate au sein du groupe de Litige et résolution de conflits du bureau de Québec depuis le tout début de sa pratique, elle était souvent appelée à travailler sur tous les aspects des litiges, dont la prestation de conseils juridiques adaptés à la situation particulière et aux objectifs des clients, la rédaction de procédures et la représentation devant les tribunaux.« Je suis très reconnaissante des 8 années que j’y ai passé, comme étudiante, stagiaire puis comme avocate ».« Joignez-vous à nous pour souhaiter la bienvenue à Me Chloé Jobin, nouvelle avocate au sein d'OÏKOS Construction et de Contraste Immobilier à titre de Directrice des affaires juridiques », a annoncé l’entreprise sur sa page LinkedIn.Me Chloé Jobin a tenu à remercier ses anciens collègues de Langlois Avocats pour ces belles années, en immobilier et construction. Un emploi qu’elle a occupé pendant plus de cinq ans.Cette Barreau 2013 a commencé sa carrière chez Norton Rose Fulbright. Possédant un certificat en administration, elle connaît bien Centraide Québec Chaudière-Appalaches et son programme philanthropes Émergents qui s’adresse aux professionnels âgés entre 25 et 40 ans qui désirent faire une différence dans leur communauté.Avec l’appui de mentors, des gens d’affaires impliqués auprès de Centraide, ces philanthropes de demain sont guidés et outillés pour solliciter de nouveaux donateurs. Ils ont aussi l’occasion de mettre en place de nouvelles initiatives pour soutenir la mission de Centraide. Ils deviennent ainsi des ambassadeurs de l’organisation.Elle est aussi membre du conseil d'administration de Travail Jeunesse, un organisme qui a pour mission de soutenir l’intégration au travail de personnes âgées de 16 à 30 ans de la région de Chaudière-Appalaches, qui vivent des difficultés d’adaptation.C’est par l’entremise de son atelier-usine, qui dispense des services professionnels de sous-traitance manufacturière aux entreprises, que nous offrons à ces travailleurs une formation personnelle, sociale et technique, leur permettant de s’intégrer au marché du travail, de s’y maintenir et ainsi de contribuer positivement, en tant que citoyens actifs, à leur milieu.Cet été, OÏKOS Construction a remporté deux prix Nobilis, trophées qui soulignent l'excellence en habitation présentée par l’APCHQ, soit dans les catégories: Condo et logement (neuf ou rénové) – Moins de 16 unités – et - Maison neuve – Plus de 800 000 $ à 1 000 000 $.