Me Nathalie Goyette. Source: Site web de Davies Ward Phillips & Vineberg

Il s’agit de Me, associée chez Davies Ward Phillips & Vineberg, à Montréal.C’est l’honorable, ministre de la Justice et procureur général du Canada, qui l’a nommée juge à la Cour d’appel fédérale, le 24 octobre dernier.« Je souhaite à la juge Goyette beaucoup de succès dans l’exercice de sa nouvelle fonction. Je suis convaincu qu’elle servira bien les Canadiens en tant que membre de la Cour d’appel fédérale », a-t-il mentionné.La juge Goyette est née à Amos, au Québec. Elle détient un LL.L de l'Université d’Ottawa, un LL.B de l’Université de Dalhousie et une maîtrise en droit fiscal de l’Université Sherbrooke. Elle est membre du Barreau du Québec depuis 1990.Elle s’est impliquée dans de nombreuses associations dont l'Association canadienne d'études fiscales, l'Association de planification fiscale et financière et l'Association fiscale internationale.Avant de se joindre à Davies, Me Nathalie Goyette a travaillé à titre d’avocate chez Osler, Hoskin & Harcourt, chez Wilson et auprès du ministère de la Justice fédérale. Elle détient donc plus de 30 ans de pratique dans le domaine du contentieux des affaires fiscales.La juge a été gouverneure de la Fondation canadienne de fiscalité. Elle a également été membre du Comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt, du Comité consultatif de la magistrature et présidente de la section québécoise de l’association des anciens étudiants en droit de Dalhousie.Au cours de sa carrière, Me Goyette a gagné la confiance de plusieurs clients, qu’il s’agisse de multinationales, de particuliers, de fiducies ou de successions. Elle a été reconnue par plusieurs organisations dont Chambers et Lexpert et a été récipiendaire de l’Ordre du mérite de la Faculté de droit civil de l’Université d’Ottawa.La nouvelle juge est également conférencière pour plusieurs séminaires fiscaux nationaux et internationaux et elle est l’auteure de nombreuses publications, dont un livre sur l’abus des conventions fiscales.La juge Goyette et son conjoint,, sont parents de quatre enfants adultes.