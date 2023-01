Me Gabriel Babineau. Source: LinkedIn

Me Francine Mercure. Source: TAT

Me Xanthoula Konidaris. Source: LinkedIn

Me Lucie Nadeau. Source: TAT

Le conseil des ministres a fait plusieurs heureux lors de l’annonce de ses nominations.Meest nommé assesseur au Tribunal des droits de la personne. Ce barreau 2010 est jusqu’à présent avocat chez Desjardins Côté.L’avocat a débuté sa carrière comme auxiliaire juridique du juge François Doyon à la Cour d’appel du Québec.Me Babineau rejoint ensuite le cabinet Desrosiers, Joncas, Nouraie, Massicotte, avant d’entrer chez Desjardins Côté en 2015. Il s’est spécialisé exclusivement en droit criminel, pénal et disciplinaire. Il a fréquemment plaidé devant la Cour d'appel du Québec.Me Babineau a reçu le Prix du Barreau de Montréal pour son implication dans le cadre du Projet Innocence Québec, dont l’objectif est d’exonérer des personnes victimes d’erreurs judiciaires.Me Gabriel Babineau détient une maîtrise en droit de l’Université Laval et un baccalauréat en droit de l’UQAM. Il possède également un baccalauréat ès arts, avec une majeure en philosophie, de l’Université Concordia.Meest nommée à nouveau vice-présidente du Tribunal administratif du travail. Ce barreau 1985 est membre du tribunal depuis 2016.L’avocate a occupé son premier emploi chez Alarie, Legault, Beauchemin, Paquin, Nadon, Jobin et Brisson.Nommée présidente du bureau de révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) durant deux années, Me Francine Mercure revient en cabinet par la suite, chez Byers Casgrain.L’avocate a exercé Samson Bélair Deloitte & Touche comme directrice de la santé et de la sécurité du travail. C’est chez GCO Santé et Sécurité qu’elle poursuit son action d’avocate, avant de se joindre à l’Alliance des manufacturiers et des exportateurs du Québec, où elle oeuvre comme directrice des services de santé et de sécurité du travail.En 2000, Me France Mercure devient commissaire à la Commission des lésions professionnelles, où elle exerce durant 15 années, avant d’être nommée au Tribunal administratif du travail.Me Mercure détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Meest nommée membre de la Commission des transports du Québec. Elle est avocate à la Direction du contentieux du ministère de la Justice.Ce barreau 2000 a d’abord œuvré au cabinet Angelopoulos Kiriazis. Elle exerce ensuite en litige chez Sternthal Katznelson Montigny, avant de se joindre au cabinet Ekitas.Depuis dix ans, Me Xanthoula Konidaris est avocate à la direction du contentieux du ministère de la Justice.Me Xanthoula Konidaris détient un baccalauréat en droit civil et un baccalauréat en common law de l’Université McGill.Meest nommée membre du Tribunal administratif du logement. Me Gauthier est avocate au Tribunal des droits de la personne.Ce barreau 1995 a exercé en cabinet durant sept années, chez Ménard, Martin. Elle s’est ensuite jointe au Tribunal des droits de la personne, d’abord comme agente de recherche en droit, puis comme avocate.Me Isabelle Gauthier détient une maîtrise en droit comparé, avec une spécialisation en bioéthique, de l’Université McGill. Elle possède aussi un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Meest nommée membre du Tribunal administratif du logement. Ce barreau 2009 est avocate au Centre communautaire juridique de Montréal depuis son assermentation.Me Joëlle Gauthier détient un baccalauréat en droit et un certificat en sciences sociales de l’UQAM.Meest nommée à nouveau présidente du Tribunal administratif du travail. Elle exerce cette fonction depuis 2019.Au début de sa carrière, Me Lucie Nadeau était avocate à la Commission des droits de la personne du Québec. Elle effectue ensuite un passage de cinq ans en cabinet, chez Nadeau, Trudel & Raymond.En 1992, Me Nadeau est avocate et agente de recherche à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.L’avocate rejoint la Commission des lésions professionnelles, où elle est nommée commissaire et vice-présidente de la qualité et de la cohérence. Elle exerce durant 17 années auprès de ce tribunal administratif de dernière instance.Barreau 1985, Me Nadeau détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Meest nommée membre du Tribunal administratif du logement. Me Borno est avocate au Commissaire à la déontologie policière depuis 2017.Auparavant, Me Borno était avocate à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).Ce barreau 2006 détient un baccalauréat en droit et un certificat en droit social et du travail de l’UQAM.