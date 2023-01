Me Sophie Truesdell-Ménard. Photo de courtoisie

Me Sophie Truesdell-Ménard a entamé des traitements de chimiothérapie en 2017. Photo de courtoisie

Avocate, arbitre et médiatrice spécialisée en droit de la construction, mais également fondatrice de l’organisme Garde tes cheveux, le moins que l’on puisse dire est que Mea une vie montréalaise bien remplie.Droit-Inc avait déjà évoqué le parcours de cette avocate qui avait, en janvier 2017, entamé des traitements de chimiothérapie afin de soigner son cancer du sein au stade 3. Elle avait alors « craint le pire ».L’avocate souhaitait par ailleurs donner « une signification à son parcours ». Celle qui pensait notamment à la perte de ses cheveux et à ce que cela représenterait pour ses enfants avait lancé, en juillet 2018, Garde tes cheveux.Cet organisme a pour mission de promouvoir l’utilisation des casques réfrigérants avant, pendant et après les traitements de chimiothérapie, l’objectif étant de permettre à la plupart des patients de sauver une partie de leurs cheveux.Qu’en est-il quelques années plus tard ? Comment se porte cette Barreau 2000, et parvient-elle à faire grandir son organisme tout en poursuivant son travail d’avocate ?« On peut dire que je vais bien », selon les propres mots Me Truesdell-Ménard. Cette dernière est plus impliquée que jamais, à la fois comme avocate et comme fondatrice de son organisme, qui prend de l’ampleur.Me Truesdell-Ménard a d’ailleurs appris, le 16 janvier, qu’elle devenait « Fellow » du Collège canadien des avocats de la construction.L’Ordre a en effet annoncé le nom des 10 principaux praticiens intronisés au Collège canadien des avocats en droit de la construction en 2023.Me Truesdell-Ménard avait quitté son poste de cheffe des affaires juridiques adjointe chez Kiewit, société de construction, en 2018, et travaille depuis comme indépendante, ce qui lui permet d’aménager elle-même son horaire et d’avoir plus de flexibilité pour prendre soin d’elle, face aux potentiels aléas de santé.L’avocate, qui s’est spécialisée dans les services de prévention et règlement des différends, toujours en construction, est devenue médiatrice et arbitre accréditée. Elle est aussi sur la liste des intervenants experts dans le cadre du projet pilote du Conseil du Trésor.Elle enseigne la prévention et règlement des différends au 2e cycle à l’Université de Sherbrooke et donne des cours comme professeure invitée dans différentes facultés.Me Truesdell-Ménard fait aussi du conseil et peut par exemple aider des clients à mettre en place des systèmes de prévention des différends. Elle est également présidente de la table sectorielle construction de l’IMAQ, l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec.Quant à son organisme, « au début, je faisais ça toute seule, bénévolement », explique-t-elle. « Les femmes communiquaient avec moi via le site Internet ou la page Facebook et je les aiguillais. »Au fil du temps, elle a réalisé que leur répondre individuellement n’était pas très efficace.Elle a commencé à développer davantage d’information écrite, comme des dépliants distribués dans des salles d’attente de patients et dans différents organismes venant en aide aux personnes souffrant d’un cancer.Parmi ceux-ci, la Fondation Virage, pour qui Garde tes cheveux est devenu une ressource officielle. Garde tes cheveux est également désormais une ressource officielle de la Fondation québécoise du cancer et de la Fondation du cancer du sein du Québec.L’avocate explique qu’il a d’abord fallu établir la crédibilité de l’organisme et de la technique des casques. « Il y avait beaucoup de mauvaises informations et d’ignorance, même dans les équipes médicales, par rapport à ces casques réfrigérants ».Elle a ainsi misé sur l’information publique et le site de son organisme a même « crashé » à la suite d’une entrevue à Salut Bonjour ! en raison de trop de trafic.L’avocate a elle-même testé la technique exigeante des casques réfrigérants, et a trouvé que cela en valait la peine. Si cette technique ne convient pas nécessairement à tous, son organisme est avant tout là pour donner de l’information sur celle-ci.Trois nouvelles administratrices,et, se sont jointes au projet, et une refonte du site est prévue.« On a aussi commencé à donner des formations aux cliniciens dans les centres d’oncologie, qui ont des patientes intéressées par le casque », précise Me Truesdell-Ménard.L’avocate remarque qu’il y a aujourd’hui de l’intérêt de la part des équipes médicales, « surtout depuis que la Covid-19 se calme et que l’on peut plus facilement accompagner les patients en chimiothérapie ».Son organisme cite par ailleurs des noms de fournisseurs de ces casques, qui se louent.Pas de doute, les journées de Me Truesdell-Ménard sont diversifiées. « C’est très stimulant et porteur ! » assure-t-elle. En tant qu’avocate, elle a l’impression « d’apporter quelque chose à l’industrie de la construction dont elle avait besoin ».« Quand tu as peur de mourir pour vrai, il est important que ce que tu fais de chacune de tes journées ait un sens. Et j’ai trouvé ça, dans cette pratique », remarque l’avocate.Elle estime que sa formation d’avocate l’a par ailleurs aidée à structurer Garde tes cheveux, et que sa capacité à convaincre a aussi porté ses fruits.Au début, Me Truesdell-Ménard se demandait pourquoi ce cancer lui tombait dessus. Elle a fini par réaliser qu’elle n’aurait jamais la réponse mais qu’elle avait la possibilité de donner un sens à ce qui lui arrivait.« À défaut de pouvoir trouver un sens, j’ai plutôt donné un sens à l’adversité en proposant quelque chose d’utile aux autres. C’est ça, Garde tes cheveux ! »