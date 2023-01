Me Extra Junior Laguerre, l’auteur de cet article. Source: Shutterstock

Les étudiants en droit peuvent-ils vraiment être fiers de figurer à la première place de ce classement?Les universités irlandaises Ulster et Atlantic Technological ont mené une enquête auprès de leurs étudiants pour déterminer le profil de ceux qui ont les abus d’alcool les plus fréquents.Les meilleurs avocats de la consommation outrancière d’alcool semblent être les étudiants en droit, dont 16,6 % ont reconnu une situation d’abus d’alcool au cours des 12 derniers mois, rapporte LegalCheek.Les étudiants en droit ont devancé d’une goutte les étudiants en commerce, deuxièmes avec 15,3 %, à qui l’industrie de l’alcool a su vendre ses produits avec succès.Les étudiants qui ont rencontré le moins souvent d’abus d’alcool sont visiblement les étudiants les plus avisés des conséquences sur la santé. Les étudiants en sciences infirmières sont les moins concernés par les abus d’alcool, avec 6,5 % de situations au cours des 12 derniers mois. Les étudiants en sciences de la vie et de la santé ont eux aussi pu s’appuyer sur leurs connaissances pour se tenir loin de l’alcool, puisque 7,5 % d’entre eux ont reconnu une situation d’abus depuis un an.Cette enquête s’inscrit dans une étude plus large sur la santé mentale, la World Mental Health International College Student Initiative. Selon les auteurs de l’étude, ces abus d’alcool fréquents des étudiants en droit sont liés à des niveaux significativement plus élevés de détresse psychologique, comparativement à d’autres étudiants.Or, les principales sources de stress des étudiants en droit sont les demandes de stages et les examens, pointe une autre étude menée par LegalCheek.Mieux vaudrait probablement pour les étudiants en droit savourer un - seul - bon verre de vin pour fêter l’obtention de leur stage et la réussite à leurs examens… plutôt que d'abuser d’alcool de peur de rater leur carrière juridique.