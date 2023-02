Me Catherine Bleau. Source: LinkedIn

Me, Barreau 2005 qui participait à la Course aux stages il y a 20 ans, est la directrice générale de Monette Barakett Avocats, à Montréal.Alors qu’elle participe aujourd’hui à la Course à titre de coach et de responsable du recrutement, elle est très satisfaite de la centaine de candidatures reçues par son cabinet.Une vingtaine de candidats ont été retenus pour passer des entrevues, à compter du 13 mars. Trois d’entre eux décrocheront un stage dans ce cabinet, prévu en 2025.« Nous recevons toujours de belles candidatures, la pandémie n’a pas eu d’effet négatif sur cela et nous sommes chanceux, car nous sommes dans un domaine spécialisé », remarque la directrice générale.Son cabinet est en effet spécialiste du droit du travail, droit public et droit civil des organismes publics et parapublics, PME et organismes à but non lucratif. Aussi, la directrice dit avoir reçu en grande majorité des candidatures d’étudiants ayant un intérêt pour ces domaines.Ce critère est important pour Monette Barakett Avocats, qui préfère se tourner vers des candidats déjà alignés vers ces champs de spécialisation. Des courseurs qui « matchent » avec le cabinet.La directrice générale remarque que certains candidats ont même déjà de l’expérience dans ces domaines, ce qui confirme cet intérêt, sans que cela soit toutefois nécessaire.Mais il est certain que si un courseur s’est par exemple impliqué dans le comité en droit du travail ou en droit de la santé de son université, c’est un plus.« C’est même à se demander pourquoi un candidat intéressé par ces domaines ne le ferait pas, parce que c’est simple d’être membre d’un comité », note-t-elle.Me Bleau précise qu’ont également été pris en compte le soin apporté aux candidatures et le souci du détail. « La rédaction, le fait qu’il n’y ait pas d’erreur, c’est très important », pointe-t-elle.En somme, l’intérêt pour les champs de pratique du cabinet, l’expérience liée aux habiletés de juriste comme le service à la clientèle, la rédaction, l’analyse, ou encore le simple fait d’avoir un travail ont été étudiés.« Il y a des gens qui ont une certaine loyauté envers leur employeur, qui ont pu avoir des promotions dans leurs emplois précédents, et cela parle aussi », assure Me Bleau.Le cabinet regarde aussi de près les résultats scolaires, de bons résultats étant pour elle le reflet de quelqu’un qui s’implique dans ses études.La directrice trouve en tout cas la lecture des candidatures très intéressante. « C’est déchirant de rejeter certaines d’entre elles sur la base de résultats scolaires trop en dessous de la moyenne ».Mais dans un contexte où Monette Barakett Avocats embauche trois stagiaires par an, elle précise que le cabinet souhaite que les trois demeurent en son sein.« Il y a un risque qu’on ne prend pas parce qu’on n’a pas à le prendre, on a le choix, dit-elle. Dans certaines candidatures, tout est là. »L’équipe chargée de recruter les futurs stagiaires est d’ailleurs souvent d’accord sur les personnes à convoquer, explique Me Bleau. Ils sont en effet quatre au sein du cabinet à étudier les dossiers séparément, puis à mettre en commun leurs préférences.Aux étudiants qui n’ont été retenus pour aucune entrevue, la directrice générale rappelle que ce n’est que le début d’un cheminement de carrière et qu’il ne faut pas hésiter à recommencer l’an prochain et à acquérir de l’expérience.Me Bleau estime qu’il ne faut pas se comparer ni se fier aux histoires de ses collègues de classe.« C’est sûr que si on n’a pas décroché une seule entrevue dans le cadre de la Course, il faut prendre le temps de parler à la personne responsable du Centre de développement professionnel de son université », conseille-t-elle.Ou encore à un coach. D’ailleurs, la directrice générale fait elle-même du coaching, indépendamment de son travail, auprès d’étudiants qui ont eu des échecs et qui cherchent à faire mieux une prochaine fois. Ceux-ci peuvent lui écrire.Alors que trois personnes seront choisies parmi vingt candidats, comment les étudiants convoqués par Monette Barakett Avocats pourront-ils se démarquer lors des entrevues ?La directrice générale leur conseille avant tout de s’amuser et d’être eux-mêmes. « Quand on a du plaisir dans notre propre Course aux stages, on dégage une énergie recherchée par ses futurs collègues de travail », assure-t-elle.Elle ajoute que les candidats qui pratiquent des réponses qui ne sont pas les leurs, « ça se voit en entrevue ». Aussi, pas question de réciter des phrases toutes faites.Les profils atypiques sont aussi pris en compte. « Dans une équipe, on a besoin de joueurs qui occupent des positions différentes et on aime quand nos étudiants, stagiaires, avocats sont complémentaires », souligne la directrice.Chacun est là pour amener ses forces et ses expériences différentes.Qu’il s’agisse de l’envoi des candidatures ou des entrevues, la Course aux stages est aussi une affaire de choix…Des choix aussi importants au moment des appels des cabinets, puisqu’un courseur convoqué à plusieurs entrevues pourra décider de commencer par celle de son premier choix, histoire d’être frais, ou au contraire de terminer par celle-ci, question d’être entraîné…Pas de doute, il faut aussi se préparer physiquement aux entrevues, lance Me Bleau, et autant que possible, « mieux vaut éviter d’attraper un rhume, voire la Covid-19 », à l’approche du 13 mars !La directrice générale conseille aux courseurs de dormir, de manger et de faire de l’exercice. Pour elle, cela peut avoir un impact énorme sur les entrevues.