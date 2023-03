Mes Dominic Labbé, Reynald Poulin et Alexandra Fournier. Source: Beauvais Truchon

Le cabinet Beauvais Truchon, situé à Québec, annonce la nomination decomme nouvel associé et d’, comme nouvelle avocate.Cette série de nominations fait suite au plan de développement du cabinet.« Notre cabinet est réputé pour croître avec les professionnels qui font déjà partie de l’équipe. Quand un stagiaire se joint à nous, on aime lui donner le goût de la pratique et on aime le voir s’épanouir en atteignant différents postes, comme on peut le voir avec Dominic Labbé », mentionne, associé-directeur chez Beauvais Truchon.Me Poulin est membre du cabinet depuis 1991. Sur leur site internet, leur plan de croissance est clair: « La stabilité est notre marque ».Dominic Labbé a fait son entrée chez Beauvais Truchon en 2015 comme étudiant en droit, puis stagiaire, avocat et maintenant associé. Sa pratique se concentre sur le litige et la résolution de différends, le droit de la construction, le droit des assurances et la faillite.« J’apprécie beaucoup qu’on soit capable de travailler de façon rigoureuse et de rendre un service de qualité à nos clients. C’est la raison pour laquelle je suis encore ici », déclare-t-il.Ce Barreau 2016 se dit fier de devenir associé dans ce cabinet. « Je suis surtout fier d’avoir fait tout mon parcours ici. Je pense que c’est une belle réussite, autant pour moi que pour le cabinet, d’être capable de garder ses stagiaires et de les faire travailler dans un environnement aussi dynamique et positif », ajoute-t-il.Le lendemain de l’annonce de sa nomination, Me Labbé apprenait qu’il allait également devenir père de famille. « Ma conjointe est enceinte, on attend notre premier enfant au mois d’août, alors c’est comme deux aventures qui commencent en même temps », dit-il avec joie.Me Labbe détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Il est adepte de la course à pied, du vélo de route et du football.Alexandra Fournier a d’abord rejoint le cabinet pour y effectuer son stage du Barreau. À titre d’étudiante, celle-ci a aussi complété un stage à la Clinique d’information juridique de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) ainsi qu’à l’Assemblée nationale du Québec.L’avocate collabore également à titre d’auxiliaire de recherche au Groupe de recherche en droit des services financiers de l’Université Laval. Sa pratique se concentre sur les litiges et la résolution de différends, le droit commercial et le droit municipal.En dehors du monde juridique, celle-ci est passionnée par l’entrepreneuriat ainsi que par les voyages. « La visite des lieux riches en histoire de ces pays me fascine. Ayant grandi en campagne, je profite de la beauté de la nature dès que j’en ai la chance », dit-elle.Cette Barreau 2022 détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.