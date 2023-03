Me Gabrielle Darveau-Breton. Source: LinkedIn

Me Éric Martel. Source: LinkedIn

Me Marianna Ruspil. Source: LinkedIn

Me Aïsha Fournier Diallo. Source: LinkedIn

Me Marie-Pierre Gauthier. Source: LinkedIn

Plusieurs directeurs dédiés aux affaires juridiques ont été recrutés ces dernières semaines. Ou plutôt en majorité des directrices. Droit-Inc fait le tour de quelques-unes de ces nominations.Me, Barreau 2015, est depuis février 2023 directrice des affaires juridiques de l’Association de la construction du Québec, à Montréal, où elle travaille depuis juin 2017.Elle y a occupé différents postes et y était avant directrice adjointe des affaires juridiques et gouvernementales.Elle se décrit sur LinkedIn comme une gestionnaire et avocate cumulant plusieurs années d'expérience, axée sur les résultats, l’efficacité, la rétention du personnel, la modernisation des opérations et des processus, la collaboration interdépartementale, l’innovation, et ce, en faisant primer la mission de l’organisation.L’avocate a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal et a décroché un certificat en leadership et habiletés de direction, gestion des ressources humaines et administration du personnel à l’Institut de leadership en gestion.Me, Barreau 1998, est aujourd’hui directeur des affaires juridiques pour le Vérificateur général du Québec, à Sherbrooke.Il conseille le personnel du Vérificateur général dans les dossiers impliquant des questions juridiques, de conformité et d’interprétation législative, précise-t-il sur sa page LinkedIn.La Direction des affaires juridiques est également responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels.Me Martel travaillait déjà depuis mai 2022 pour le Vérificateur général du Québec à titre de conseiller juridique.Il a été chef de division du greffe et greffier adjoint pendant près de quatre ans à la Ville de Sherbrooke, où il a passé au total près de douze ans, au départ comme avocat à la division contentieux.Meest désormais directrice des affaires juridiques et du greffe pour la Ville de Boucherville. Cela fait près de onze ans et demi que la Barreau 2010 y est cheffe de service à la gestion des documents et assistante greffière.En 2019, elle recevait le Prix d’excellence dans la catégorie Jeunesse à l’occasion du 51e Congrès de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec.Me, Barreau 2007, travaille chez Desjardins depuis dix ans et vient d’y devenir directrice affaires juridiques, assurance de dommages et secrétaire corporatif.Elle se décrit comme une avocate expérimentée, dynamique, passionnée par le secteur de l’assurance et les projets innovants qui en découlent.Me Fournier Diallo précise être expérimentée notamment en droit des assurances, de la distribution de produits et services financiers, en gouvernance, marketing et vie privée, en loi anti-pourriel, en négociation de contrats et en affaires réglementaires.Me, Barreau 1998, est directrice greffe et affaires juridiques à la Ville de Magog où elle travaille depuis près de neuf ans. Elle était auparavant directrice adjointe.Diplômée de l’Université de Sherbrooke, l’avocate est aussi professeure en droit administratif à l’École du Barreau depuis plus de 14 ans.