The WINNER of the 2023 #GaleCupMoot is University of Toronto, Counsel for the Respondent / Conseil de l'intimé – Mackenzie Faulkner & Benjamin Maclean-Max; Coaches / Entraîneurs Ema Ibrakovic, Paul-Erik Veel, Sinziana Hennig; Laura Goldfarb, Charles Ma & Benjamin Zolf! @UofT pic.twitter.com/93eepdvltv — Gale Cup (@GaleCupMoot) March 5, 2023

La Coupe Gale, premier concours de plaidoirie bilingue des facultés de droit du Canada, a eu lieu à Ottawa, en partie à la Cour suprême du Canada, les 3 et 4 mars derniers.Deux équipes québécoises se sont démarquées.Du côté des étudiants de l’Université de Montréal, dont l’entraîneure était Me, et l’assistant-entraîneur Me, ceux-ci ont remporté le prix de la meilleure équipe francophone n’étant pas en finale.L’équipe était formée d’, et de. L’Université de l’Alberta a gagné le même prix du côté anglophone.L'équipe de l'Université Laval a remporté le prix Peter Cory pour avoir déposé le meilleur mémoire du concours.etpour l’équipe appelante ainsi queetpour l’équipe intimée sont les étudiantes qui l’ont représentée. Leur coach était MeMais c’est l’Université de Toronto qui a remporté le premier prix de la Coupe Gale. Ses étudiantsetse sont démarqués.Ils étaient entraînés paretL’Université Dalhousie, à Halifax, a remporté le deuxième prix.etont été remarqués. Leurs coachs étaientetL’Université de la Colombie-Britannique et McGill sont respectivement en 3e et 4e position.Le Prix McLachlin pour la meilleure plaideuse a été attribué à, de l’Université de Colombie-Britannique.Le Prix pour la Civilité Newton a quant à lui été décerné à, de McGill.Il s’agissait de sa 50e édition et elle était présidée par le jugede la Cour suprême du Canada. Le concours réunissait 20 facultés de droit de partout au Canada.L’équipe 2023 de l’Université Laval, avec l’entraîneur Me Julien Grégoire.Les quatre étudiantes qui ont représenté l’Université Laval.Natasha Roland-Lazar et Alice Lemieux de l’Université Laval.Noémie Dykstra-Légaré et Éliane Larouche de l’Université Laval.L’équipe 2023 de l’UdeM.