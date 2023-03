Source: Shutterstock

Il y a tant de choses qui ne sont pas enseignées à la faculté de droit et qui sont apprises par les jeunes avocats sur le terrain !Attorney at work a donc recensé les 15 choses à savoir avant de pratiquer.1. Être occupé ne veut pas dire être productif. Les heures facturables sont certes importantes, mais les avocats les plus appréciés sont ceux qui font efficacement le travail.2. Arrêtez de vous trouver des excuses. Vous devez reconnaître vos lacunes et vos échecs.3. Travaillez vos compétences en écriture. Identifiez les rédacteurs qualifiés de votre entreprise et imitez leur style d'écriture.4. Apprenez à utiliser un calendrier. Cela vous sera bien utile si vous ne voulez pas manquer une conférence téléphonique ou respecter un délai.5. Vous n'avez aucune idée à quel point les associés apprécient les bons partenaires. Ce n'est peut-être pas clair au début, mais ce le sera après quelques années.6. Vous n'avez aucune idée à quel point les associés détestent les mauvais partenaires.7. Tentez de comprendre les affaires que vous traitez et tentez d’apprendre de vos clients.8. Vous ne développerez jamais de clients assis derrière votre bureau. Le réseautage est, plus que jamais, essentiel.9. Étudiez les atouts et les compétences des associés qui font partie de votre entreprise. Modelez-vous auprès d’eux.10. Soyez sérieux, mais ne vous prenez pas trop au sérieux.11. Traitez vos collègues avec respect. Soyez respectueux et courtois envers les parajuristes, le personnel du marketing et les assistants de votre entreprise.12. Prenez des vacances. Profitez de votre temps libre. Rechargez vos batteries et reconnectez-vous avec votre famille et vos amis.13. N'ayez pas peur de dire non. Si vous êtes trop occupé pour vous occuper de ce nouveau client, dites-le.14. Préparez votre famille et vos proches. La pratique du droit au plus haut niveau est exigeante et stressante. Il est fort probable que cela mettra à rude épreuve vos relations personnelles.15. Peu importe la situation, restez confiant. Un avocat timide et sur la défensive sera stressé, n'aimera pas son travail et ne sera pas très bon dans son domaine.