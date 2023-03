Plusieurs membres de chez Lavery ont participé au défi Ski Ta Vie qui s'est tenu au Mont-Orford au profit de 4 organismes : la Fondation Christian Vachon, la Fondation du CHUS, la Fondation Claude-Durocher ainsi que la Fondation Justin Lefebvre Inc.Sur LinkedIn, le cabinet a tenu à féliciter les membres de son équipe présents à cet événement :etFasken a récemment organisé, au sein de son bureau de Québec, la conférence « Capital de risque: Êtes-vous prêts? », avec son partenaire Quantino.« Cette formation donnée par notre collègueétait une occasion pour les incubés de Quantino et de 2 Degrés de réseauter et d’en apprendre plus sur les éléments de base d'une entreprise qualifiée pour le capital de risque », a fait savoir le cabinet sur LinkedIn.Plusieurs membres de la communauté de l’intelligence artificielle et des technologies étaient présents au panel organisé par le cabinet BCF Avocats d’affaires, au sein des bureaux de Montréal.D’intéressants échanges autour des stratégies de propriété intellectuelle et des modèles d’affaires ont notamment pu avoir lieu au cours de ce panel.Le cabinet se dit particulièrement fier de commanditer le Gala SnowBall, en soutien au Fonds Habineige, un organisme de bienfaisance d’Ottawa qui distribue chaque année plus de 16 000 habits de neige à des enfants de moins de 15 ans pour les tenir au chaud., associé directeur du bureau d’Ottawa, et, associé du cabinet et vice-président du Fonds Habineige, ont notamment participé à la toute dernière édition du Gala SnowBall.