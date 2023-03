Source: Shutterstock

Les recrutements latéraux, d’un cabinet à l’autre, ont fortement diminué l’an passé aux États-Unis.Les mouvements d’avocats entre cabinets ont chuté de 12 % en 2022, d’après un rapport de la National Association for Law Placement (NALP), cité par Reuters.Le recul est d’autant plus important qu’il suit une explosion des recrutements latéraux en 2021: ils avaient alors augmenté de 111 %!Parmi l’ensemble de ces mouvements d’avocats, ce sont les avocats juniors qui ont connu la plus forte baisse, avec une dégringolade de 20 % des recrutements entre cabinets. Ce sont justement ces avocats juniors qui avaient connu la plus forte hausse en 2021, avec une flambée de 149 %.Ceux qui s’en sortent le mieux sont les associés. Malgré le recul général des recrutements latéraux d’avocats, les recrutements d’associés ont connu une hausse de 6 % en 2022.Cette augmentation remarquable signifie que les cabinets cherchent à freiner le recul de la demande en recrutant davantage d’associés, avec la clientèle et les contrats qui viennent avec, selon la NALP.Nombre de cabinets d’avocats ont été durement touchés par le recul de la demande, notamment en raison du ralentissement du marché des fusions et acquisitions. Les bénéfices sont partis à la baisse en 2022, et des sureffectifs sont apparus, grevant la productivité.Mais tous les cabinets ne s’en tirent pas de la même manière. Alors que les grands cabinets ont fortement réduit leurs recrutements latéraux, les cabinets de moins de 250 avocats ont à l’inverse augmenté de 12 % ce type d’embauches… et ils ont même accru de 56 % leurs recrutements d’associés.Après avoir eu du mal à être compétitifs dans la grande course au recrutement en 2021, les petits et moyens cabinets ont donc pris leur revanche en se taillant la part du lion en 2022.