Me Sylvie Bourdeau, Me Jean-Pierre Chamberland, Me Paul Khoury, Me Anthony Russo, Me Alexandre Morin, Me Svetlana Samochkine et Me Alain Ranger. Sources: Fasken et Equisoft

Equisoft, spécialisée dans le développement de logiciels d’assurance et d’investissement, clôture une ronde de financement de 125 millions de dollars en capital.Cet investissement permettra à la firme montréalaise de stimuler sa croissance et sa recherche internationales. Equisoft se positionne comme un chef de file de la transformation numérique dans l'industrie de l’assurance-vie, et dans les technologies de gestion du patrimoine et des placements. L’entreprise sert 250 institutions financières dans 17 pays.La majorité du financement (70 millions $) provient d’Investissement Québec et du gouvernement du Québec, tandis qu’ Exportation et Développement Canada (EDC) et Fondaction complètent le tour de table.Pour cette opération, Equisoft a été conseillée par une équipe de Fasken, composée par Me, Me, Me, Me, Me, Meet Me« Notre approche centrée sur le client nous a permis de gagner la confiance de certaines des plus grandes institutions financières au monde », commente, président d’Equisoft, par communiqué. ajoute-t-il.« Nous sommes honorés de la confiance renouvelée de nos investisseurs de longue date, et nous sommes ravis d’accueillir Investissement Québec et le gouvernement du Québec comme nouveaux partenaires financiers. L’importance accordée par ceux-ci à la croissance nationale et internationale s’arrime parfaitement avec notre stratégie d’expansion mondiale et notre volonté de continuer à investir dans notre personnel, nos solutions et nos acquisitions à l’international. »