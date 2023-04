Sources: Shutterstock et Dentons

En effet, le cabinet Dentons vient de se classer parmi les employeurs les plus verts au Canada. Une reconnaissance méritée pour une septième année de suite, ce qui témoigne des efforts déployés depuis de nombreuses années par les membres pour élaborer et mettre de l’avant des idées novatrices de développement durable.Depuis la dernière décennie, particulièrement, le développement durable est devenu une préoccupation majeure pour les entreprises de toutes tailles, peu importe le secteur d'activité, la justice n’y échappe pas et Dentons ne fait pas exception.Classée parmi les employeurs les plus écologiques, la firme qui a des bureaux à Montréal Ottawa et dans l’Ouest canadien est ainsi reconnue pour son engagement en faveur de la protection de l'environnement.De plus, le cabinet est déterminé à continuer à être un leader en matière de pratiques durables dans le secteur juridique. Pour ce faire, il a mis en place des comités verts qui travaillent à sensibiliser les membres du cabinet et à les encourager à adopter des pratiques plus écologiques, ainsi qu'à trouver de nouvelles façons de contribuer à l'atteinte d'objectifs durables.Dentons vient de lancer son tout premier Mois du développement durable, offrant aux membres du cabinet des occasions d'en apprendre davantage sur les façons dont le cabinet cherche à réduire son empreinte carbone et à devenir toujours plus durable. Ce mois de sensibilisation coïncide avec la Journée de la Terre, qui aura lieu le 22 avril de chaque année. L’activité se poursuivra jusqu’au 19 mai.Dentons est conscient de son impact sur l'environnement et s'engage à réduire cet impact en adoptant des pratiques durables dans tous ses bureaux soutenant que ses projets sont bénéfiques pour les collectivités et les clients.Notons que le classement des employeurs canadiens les plus écologiques est établi chaque année par les auteurs du classement des 100 meilleurs employeurs au Canada, afin de reconnaître les organisations qui ont instauré des programmes environnementaux exceptionnels et qui continuent de déployer des efforts pour protéger l'environnement.Dentons assure qu’il continuera à travailler pour maintenir sa place parmi les employeurs les plus écologiques du Canada.