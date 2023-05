Me Joey Suri. Source: Gowling WLG

Me Marie Flambard. Source: LinkedIn

Me, avocat en droit des affaires chez Gowling WLG, a été élu par acclamation à titre de président du Jeune Barreau de Montréal pour le mandat 2023-2024.Me, avocate chez Bernard-Roy (Justice Québec), a quant à elle été élue par acclamation à la vice-présidence pour le mandat 2023-2024.En vue de sa période électorale, le Jeune Barreau de Montréal a également dévoilé la liste des candidats aux élections, toujours pour le mandat 2023-2024.Treize membres ont posé leur candidature pour combler les 12 postes d’administrateurs disponibles.« Cette année, de nombreux nouveaux visages se présentent comme candidat.e.s ! Parmi ceux-ci, il y a plusieurs bénévoles qui participaient à des comités depuis quelques années et qui ont décidé de s’impliquer davantage », souligne Me, directrice générale du JBM.Il s’agit de Mequi pratique chez Shadley Knerr, de Mede Gowling WLG, de Me, du cabinet Sylvestre Painchaud et associés, de Mequi pratique chez Fasken Martineau DuMoulin, de Me, du DPCP, de Me, du cabinet Surprenant Magloé Paquette Avocats.Mais aussi de Me, de LCM Avocats Inc., de Me, de Me, de Stikeman Elliott, de Me, du cabinet Fasken Martineau DuMoulin, de Mede Gasco Goodhue St-Germain, de Mede Langlois avocats et dedu cabinet Gasco Goodhue St-Germain.Les 13 candidats proviennent de milieux et domaines de pratique diversifiés.« Une telle représentativité au sein du Conseil d’administration est synonyme de saines pratiques de gouvernance et nous permet de mieux servir les intérêts de l’ensemble de nos membres », écrit Me Élizabeth Ménard-Laberge.Les résultats de l’élection seront dévoilés lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 25 mai prochain dès 17h30.