Source: Shutterstock

Le 27 avril dernier, le Conseil d’administration du Barreau du Québec a annoncé la radiation de 143 membres qui n’ont pas payé leurs cotisations annuelles et/ou fourni au Barreau leur formulaire d’inscription annuelle pour l’année 2023, à l’intérieur du délai prescrit.Le nombre d’avocats radiés pour ces mêmes raisons varie entre 50 et 200 par année, selon le Barreau du Québec. Les raisons pour lesquelles les avocats ne procèdent pas au paiement de leurs cotisations annuelles ne sont pas répertoriées par l’Ordre.« Cependant, la pratique nous indique que les raisons sont variées, allant de l’oubli à la négligence ou au désintéressement, car n’ayant plus la volonté d’être membre de l’Ordre », explique le Barreau par courriel.Avant d’effectuer une radiation, le Barreau procède à une campagne de rappels par courriels et communications téléphoniques auprès des membres en défaut de paiement de leurs cotisations ou de leur prime d’assurance responsabilité.« Lorsque le Barreau est informé d’une situation de force majeure qui empêche un avocat de remplir ses obligations, par exemple une maladie grave, un accompagnement personnalisé est effectué afin que cette personne ne soit pas radiée », spécifie le Barreau.Voici donc les 143 avocats récemment radiés par le Conseil d’administration du Barreau du Québec:Me, à la retraite*MeM.M.Me, à la retraite*M., à la retraiteM., à la retraiteM.MeMeMme, à la retraiteMmeM.Mme, à la retraiteMmeMmeM.M., à la retraiteM.M.MeMeM.M.Mme, à la retraiteM.MeMmeMeM.MmeMme, à la retraiteMmeMeMeMeTremblay*Mme, à la retraiteMe, à la retraite*MmeMmeM., à la retraiteMeMmeMme, à la retraiteMeM.M.Mme, à la retraiteMeM.M.MmeM., à la retraiteMmeMme, à la retraiteMme, à la retraiteMeMmeMe, à la retraite*M., à la retraiteMmeMme, à la retraiteM.M., à la retraiteM.MmeMmeMeMmeMmeMme, à la retraiteM., à la retraiteM., à la retraiteMeMeMmeM., à la retraiteM.M., à la retraiteMeM.M.M., à la retraiteMeMmeMme, à la retraiteM.M.MeMeM.M., à la retraiteMme Miranda Simard-BrochuMmeM.M., à la retraiteMeMme, à la retraiteM., à la retraiteMmeMeM.MeM.M., à la retraiteMmeMmeMeM.MmeMmeM., à la retraiteM., à la retraiteM., à la retraiteM., à la retraiteMmeMmeMme, à la retraiteM.MeMmeM., à la retraiteM., à la retraiteM.M., à la retraiteM., à la retraiteMmeMmeMme, à la retraiteMmeM.M., à la retraiteMmeMeMeM.M.M., à la retraiteMeMeM., à la retraiteM.MmeLe nom des personnes suivies d’un astérisque se sont réinscrites depuis la radiation et sont maintenant membres en règle du Barreau.