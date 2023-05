Lubin Lilkoff n’est plus… Source: Université Laval

, professeur spécialiste du droit civil et du droit commercial, s’est éteint à l’âge de 97 ans.Me Lubin Lilkoff était devenu professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval en 1960.Auteur prolifique, Lubin Lilkoff avait participé à la commission spéciale de l’Assemblée nationale sur « le problème de la liberté de la presse » en mai 1969. Cette commission étudiait la question de la concentration d’entreprises de presse dans la province. Elle se penchait sur la possibilité de créer un organisme chargé d’émettre des permis de propriété de ces entreprises.Lubin Lilkoff a été membre du Conseil de l'Université et du Conseil de la faculté de droit. L’Université Laval l’avait nommé professeur émérite.Il était diplômé de l'Université de Paris et de l'Université Laval.« Spécialiste du droit civil et du droit commercial, il s'est illustré comme pédagogue hors du commun, transmettant à des générations d'étudiants et d'étudiantes sa passion du droit et son souci d'une rigueur intellectuelle sans faille », salue la faculté de droit de l’Université Laval, par communiqué.« Auteur de nombreux articles publiés dans des revues avec comité de lecture et dans les actes des Sociétés savantes les plus prestigieuses, le professeur Lilkoff a mérité le respect et la reconnaissance de ses pairs, tant dans le milieu universitaire que dans le milieu professionnel », poursuit l’hommage de la Faculté de droit.