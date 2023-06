Mes Lyne Lavergne, Nathalie Lelièvre, Stéphanie Gamache et Kaven Bissonnette. Source: CSD

Ce n'est pas moins de 18 juristes que le conseil des ministres a nommés à des emplois supérieurs dans la fonction publique québécoise.Meest nommé à nouveau président de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline.Barreau 1983, il a commencé sa carrière d’avocat au cabinet Brière et Mailhot, avant de se joindre à la Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ).En 1990, Me Cloutier entame un parcours de 27 années à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à titre d’avocat plaidant.En 2007, l’avocat est nommé directeur des services juridiques pour le Commissaire à la déontologie policière. C’est en 2018 qu’il est nommé président de conseil de discipline au Bureau des présidents des conseils de discipline.Me Maurice Cloutier détient un baccalauréat et une maîtrise en droit de l’Université Laval.Meest nommée à nouveau présidente de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline.Me Desgranges débute sa carrière d’avocate en 1994, dès son assermentation, comme conseillère juridique à l’Ordre des ingénieurs du Québec.Elle se joint ensuite à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) jusqu’à devenir arbitre de griefs.En 2018, Me Hélène Desgranges est nommée présidente de conseil de discipline au Bureau des présidents des conseils de discipline.Me Hélène Desgranges détient un baccalauréat en common law de l’Université de York, un baccalauréat en droit et un DESS en droit administratif de l’Université de Montréal. Elle est médiatrice accréditée en droit civil, commercial et du travail.Meest nommée à nouveau présidente de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline.Assermentée en 1984, Me Lyne Lavergne a d’abord pratiqué au cabinet Stein & Stein. En plus d’enseigner le droit au Collège O’Sullivan de Montréal dans les années 1990 et 2000, elle a été conseillère juridique à l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec.L’avocate a exercé en pratique privée à St-Lazare, où elle concentrait sa pratique sur le droit commercial et corporatif, ainsi que le droit du travail et des assurances. Parallèlement, Me Lavergne a enseigné au Collège de ValleyfieldElle est nommée présidente de conseil de discipline au Bureau des présidents des conseils de discipline en 2015.Me Lyne Lavergne détient un baccalauréat en droit et un certificat en traduction de l’Université de Montréal.Meest nommée à nouveau présidente de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline.Ce barreau 1991 débute comme avocate à la direction du contentieux du ministère de la Justice, avant de rejoindre le cabinet Pouliot, Caron, Prévost, Bélisle, Galarneau où elle exerce durant prèsd e deux décennies.C’est à la Chambre de la sécurité financière que l’avocate devient syndique. Elle se joint en 2018 au Bureau des présidents des conseils de discipline.Me Nathalie Lelièvre détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Meest nommée coroner à temps plein. Elle était jusqu’à présent coroner à temps partiel.Assermentée en 1992, l’avocate a débuté comme avocate plaidante chez Hudon, Gendron, Harris, Thomas en 1993.L’avocate a été successivement conseillère juridique pour la compagnie d’assurance-vie La Great-West, adjointe à la direction générale de la Société de compensation en assurance médicaments du Québec, puis traductrice en matière de déclarations de copropriétés chez Serge Allard notaire.Me Gamache a ensuite exercé durant trois ans comme conseillère juridique principale aux affaires corporatives pour les compagnies d’assurance-vie London Life, La Great-West et Canada-Vie, qui ont fusionné pour devenir Canada-Vie.Me Stéphanie Gamache détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Elle est titulaire d'un certificat en droit international privé de l'Académie de droit international de La Haye. Elle détient également un baccalauréat ès sciences, avec une majeure en physiologie, et un certificat en traduction de l’Université McGill.Meest nommé coroner à temps plein. Il est procureur aux enquêtes publiques et conseiller juridique au Bureau du coroner.Dès son assermentation en 2006, Me Kimpton devient avocat au ministère de la Justice. Après un passage de trois ans en pratique privée, il rejoint le Directeur général des élections du Québec à titre d’avocat à la direction des services juridiques.Me Dave Kimpton a été nommé procureur aux enquêtes publiques et conseiller juridique au Bureau du coroner en 2015.Me Dave Kimpton détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Meest nommé à nouveau membre du conseil d’administration de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).Assermenté en 2013, Me Bissonnette est vice-président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) depuis 2019, où il était entré auparavant comme conseiller syndical à la négociation.Me Kaven Bissonnette détient un baccalauréat en droit de l’UQAM et un certificat en relations industrielles de l’Université Laval.Par ailleurs, le Tribunal administratif du travail (TAT) était au programme du conseil des ministres, et les nommés sont nombreux. 