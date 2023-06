Mes Stéfanie Hudon et Fanny Brodeur. Source: LinkedIn

Le Groupe Auray a récemment fait l’acquisition du cabinet de recrutement juridique, Shore & Associés. Cette transaction avait pour but de répondre à la demande croissante en recrutement juridique.Avec ce nouveau regroupement, Auray renforce ainsi sa gamme de services de recrutement qui, déjà, compte les cadres, les professionnels et les travailleurs étrangers temporaires.« Depuis quelques années, nous avons une grande demande dans le secteur du recrutement juridique. Nous sentions que nous étions moins bien outillés pour répondre à cette demande. C’est pourquoi nous nous considérons chanceux d’ajouter à notre équipe le cabinet Shore & Associés », mentionne le vice-président et directeur général d’Auray,Pour cette transaction, c’est l’avocatede chez Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) qui a accompagné le Groupe Auray. Du côté de Shore & Associés, c’est Mede chez Droit Fiscal inc qui l’a représenté.Groupe Auray est une filiale de RCGT et offre ses services à travers le Québec. La rencontre entre les deux cabinets s’est faite grâce à un contact commun.« Nous avons vraiment pris le temps de se connaître avant de faire toute transaction. C’est avec surprise que nous avons réalisé que nous partagions les mêmes valeurs telles que la collaboration, l’agilité et l’excellence », ajoute-t-il.Cette transaction va permettre à Shore & Associés de développer ses services à travers la province.« On a maintenant la chance d’offrir nos services à travers le Québec, car avant, Shore & Associés se concentrait principalement à Montréal », soutient la présidente de Shore & Associés,Shore & Associés existe depuis 1994 et est considérée comme l’une des premières firmes de recrutement au Québec à « reconnaître le besoin d’un recrutement spécialisé pour la communauté juridique ».« Plus de 30 ans plus tard, nous sommes l’une des firmes les plus reconnues au Québec dans ce secteur. Dans l’optique de la croissance de la firme et de continuité pour nos clients et nos candidats, notre alliance avec Auray se révèle très bénéfique », ajoute la directrice du cabinet.Le cabinet SHORE & Associés continuera d’œuvrer sous le même nom à la suite de cette transaction.« C’était important pour nous de garder notre cabinet tel quel. Le Groupe Auray s’est montré ouvert à ce que l’on garde notre nom et notre équipe. Je suis heureuse et fière de dire que nous allons conserver ce que nous avons déjà bâti », conclut-elle.