Christopher Therrien-Pérodeau. Source: Cain Lamarre

Zeina Abou-Chacra. Source: Cain Lamarre

Aurélia Vallette Grisel. Source: Cain Lamarre

Marilou Baillargeon. Source: Cain Lamarre

Charlotte Lessard-Hamel. Source: Cain Lamarre

Kathleen D'Anjou. Source: Cain Lamarre

Dounia Akkabi. Source: Cain Lamarre

Catherine Windisch. Source: Cain Lamarre

Camille Striganuk. Source: Cain Lamarre

Le cabinet Cain Lamarre continue de croître avec l’arrivée de neuf avocats dans leur équipe. Il s’agit deetCet avocat exerce principalement en litige et en droit administratif. Avant de rejoindre Cain Lamarre, il a travaillé pour GBV Avocats.« Son approche rigoureuse et minutieuse dans son travail est particulièrement remarquable, ainsi que son orientation client personnalisée, centrée sur les besoins individuels et la création d’une relation de confiance solide », a mentionné le cabinet.En dehors du droit, ce professionnel est passionné par le sport et le plein art. Il est aussi un grand amateur d’histoire et de philosophie. Les enjeux autochtones et environnementaux figurent parmi les causes qui lui tiennent le plus à cœur.Durant ses études, Me Therrien-Pérodeau, celui-ci a participé au concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault. Ce Barreau 2022 détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Me Abou-Chacra est avocate en droit des affaires. Elle est membre de HocheLab, un organisme à but non lucratif.Avant de rejoindre Cain Lamarre, celle-ci a travaillé comme stagiaire à la Commission des transports du Québec, au Bureau de la concurrence Canada et chez Galileo Partners. Elle a aussi été stagiaire puis avocate chez Therrien Couture Joli-Coeur.Cette Barreau 2022 détient un baccalauréat en droit-MBA de l’Université de Sherbrooke.Me Vallette Grisel est également avocate en droit des affaires. Elle exerce également en droit commercial, droit des compagnies et des sociétés et en financement.Avant de rejoindre Cain Lamarre, celle-ci a travaillé comme assistante de recherche à l’Université de Montréal, stagiaire puis avocate chez Dunton Rainville.Durant ses études, elle a été bénévole pour la Fondation des Alouettes et pour la Fondation des Canadiens pour l'enfance.Cette Barreau 2020 détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit international de l’Université de Montréal.Cette avocate exerce principalement en droit des affaires et en litige.Avant de rejoindre Cain Lamarre, celle-ci a travaillé comme stagiaire chez Bigué, avocats et pour Me Serge Morin. Elle a aussi été avocate chez Groleau Gauthier Plante, chez Archer Avocats et Notaires et chez Sylvestre Avocats Notaires.Durant ses études, Me Baillargeon a été bénévole au Centre d'aide à l'étude en droit et pour les journées d'accueil.Cette Barreau 2018 détient un baccalauréat en droit avec maîtrise en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke.Cette avocate exerce principalement en droit du travail.Avant de rejoindre Cain Lamarre, elle a travaillé comme étudiante en droit à la Régie de l'assurance maladie du Québec, comme stagiaire à la Cour du Québec puis comme avocate chez Fasken.Durant ses études, celle-ci a été vice-présidente aux Enjeux du droit, un OBNL du milieu juridique puis bénévole pour le Bureau d'information juridique.Cette Barreau 2021 détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Me D’anjou exerce principalement en droit civil, en litige et en droit de la famille.Avant de rejoindre Cain Lamarre, elle a travaillé comme stagiaire puis avocate chez Dubé Dion Avocats.Cette Barreau 2021 détient un baccalauréat en service social et un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Me Akkabi est avocate en droit des affaires. Elle parle le français, l’anglais et l’arabe.Avant de rejoindre Cain Lamarre, celle-ci a travaillé comme étudiante en droit à la Clinique juridique de l'Université de Montréal et à Retraite Québec. Elle a aussi été avocate pour Langlois et pour KRB Avocats.Durant ses études, elle a été trésorière pour le Comité des débats de la Faculté de droit de son université et a été récipiendaire de la Bourse Sean Finn.Cette Barreau 2021 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et un certificat en finance managériale de la The London School of Economics and Political Science.Me Windisch est avocate au sein du groupe de pratique de protection de la jeunesse.Avant de rejoindre Cain Lamarre, celle-ci a travaillé comme adjointe administrative chez STGM Architecture, comme étudiante à l’indemnisation chez Intact et comme stagiaire chez Donati Maisonneuve.Durant ses études, elle a été présidente de comité pour Avocats Sans Frontières, bénévole pour Native Women’s Shelter of Montreal et pour Resilience Montreal.Cette Barreau 2023 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.Me Striganuk pratique en protection de la jeunesse pour l’équipe du Nord. Elle possède une expérience en droit criminel, ainsi qu’une connaissance pointue en matière de protection de la jeunesse, de santé et de services sociaux dans les communautés Inuit.Ses diverses expériences lui ont permis d’acquérir une connaissance approfondie de la culture et de la réalité des Autochtones.En dehors de sa pratique, cette avocate pratique le ski alpin depuis toute sa vie, elle s’adonne également au yoga et au vélo de montagne.Cette Barreau 2017 détient un certificat en communication marketing à l’Université du Québec à Montréal et un baccalauréat en droit de l’Université Laval.