Le plus grand distributeur de pneus au Canada élargit encore son offre en mettant la main sur Fastco Canada.Groupe Touchette fait l’acquisition de cette entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de jantes en alliage.Fondé en 1979, Groupe Touchette est dirigé paret. L’entreprise basée à Montréal est spécialisée dans les services à valeur ajoutée de distribution de pneus. Elle est présente à travers plus de 50 centres de distribution situés dans l’ensemble du Canada.Ses bannières TireLink et DT Tire s’adressent aux manufacturiers automobiles, aux concessionnaires et aux détaillants de pneus indépendants, tandis que l’entreprise est présente dans le commerce de détail avec ses bannières Tirecraft, Integra Tire, Signature Tire, Tireland/Ici Pneu, Tire Partners/Pneu Solutions, Pneu Select, MécaniPneu, Pneus Chartrand Mécanique, Pneus Express Mécanique et Touchette Motorsport.Groupe Touchette a été conseillé par une équipe du cabinet Prévost Fortin D’Aoust (PFD Avocats) composée de Me, Meet de Me. Pour le financement, l’acquéreur a été conseillé par Me, Meet Mede Fasken.De son côté, Fastco Canada était conseillé par Me, le président de GC Plus Advisory Services, ainsi que par Me, avocat fondateur du cabinet i3 Legal.Les deux entreprises continueront à exercer leurs activités de manière indépendante. Fastco Canada poursuivra ses opérations actuelles à Vaudreuil-Dorion, au Québec, et à Airdrie, en Alberta.« Nous sommes très heureux et fiers d'accueillir Fastco Canada, une entreprise en croissance rapide avec laquelle nous partageons de grandes ambitions », commente Nicolas Touchette, copropriétaire et chef de la direction de Groupe Touchette, par communiqué.« Notre collaboration ouvre de nouvelles avenues pour nos deux entreprises et nous permet d'élargir notre offre de produits dans le cadre de notre plan stratégique ».