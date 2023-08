Gloriane Blais. Source : Facebook

Dans une vidéo envoyée parà Droit-Inc, l’ancienne avocate dit en entrevue à Freedom News qu’elle souhaite plaider l’inconstitutionnalité de la loi sur la santé publique.« Je considère qu’au niveau du principe moral et juridique, je dois plaider l'inconstitutionnalité de la loi sur la santé publique. Tant qu’à avoir des gouvernements qui utilisent une loi comme ça pour oppresser le peuple, on serait peut-être mieux de faire nos propres choix en tant qu’être humain libre et digne », dit-elle.Rappelons que Gloriane Blais est visée par deux plaintes déposées par la Conseil de discipline du Barreau du Québec pour avoir partagé une vidéo dans laquelle elle mentionne qu’elle pourrait « poursuivre » les parents qui ont vacciné leurs enfants.Elle a perdu en mars dernier son titre de « maître ».