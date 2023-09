Charles-Alexandre Charest, Cloé Landry et Mariya Papancheva. Source:LinkedIn.

Assermentés en septembre, trois avocats rejoignent BCF dans le groupe litige. Il s’agit deetAvant de rejoindre BCF, Me Charest a effectué un stage en tant que recherchiste à la Cour supérieure du Québec. Il s’est impliqué de façon bénévole au Bureau d’information juridique et comme mentor étudiant pour Juripop.Il a été administrateur pour Loisirs Saint-Sacrement puis pour Coopsco F.-X.-Garneau. Durant ses études, il s’est démarqué lors du concours de plaidoirie Laskin en terminant dans le top 20 des meilleurs plaideurs, toutes universités confondues.Il a aussi remporté deux trophés « MVP » lors d’une compétition de résolution de cas liés au monde juridique. « Sa rigueur et sa créativité » ont grandement été appréciées dans les mandats qu’il a eu à exécuter lors de son stage chez BCF.Me Charest détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Avant d’entreprendre ses études en droit, Cloé Landry a complété un baccalauréat en urbanisme à l’Université de Montréal. Elle a ainsi développé ses compétences en droit administratif, en droit municipal et en droit de l’environnement.« Son savoir-faire et ses aptitudes dans ce domaine du droit sont un atout pour conseiller les clients, analyser la réglementation municipale, régionale et environnementale et instituer les recours appropriés », mentionne le cabinet.Durant ses études, l’avocate s’est démarquée par son excellence académique, étant récipiendaire de nombreuses reconnaissances dont la mention d’excellence de la Faculté de droit et la mention à la liste d’honneur des étudiants de premier cycle de l’Université de Montréal.Elle a d’ailleurs participé à un séminaire de recherche et de rédaction en droit civil, lui permettant de développer des aptitudes dans tout ce qui touche le litige civil.Cloé Landry détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Avant de rejoindre BCF, Mariya Papancheva a travaillé comme étudiante en droit chez Fasken puis à la Canadian Human Rights Commission.Elle a par la suite été stagiaire juridique à la Cour supérieure du Québec puis auxiliaire d’enseignement et chef d’équipe à son université.Me Papancheva détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.