Me Violaine Belzile. Source: Magistrum

Les 16 et 17 novembre prochains de 8h45 à 12h, Me, membre de l’équipe de Magistrum donnera, en ligne, une formation intitulée : Maîtrisez le calcul des pensions alimentaires pour enfant et époux.Cette formation de 6h reconnue par la Chambre des notaires du Québec et le Barreau du Québec a pour objectif d’approfondir les connaissances des principes juridiques qui président à l’établissement des pensions alimentaires pour enfants et pour époux.Il s’agit « d’une formation intermédiaire », souligne Me Violaine Belzile. L’idée étant de comprendre comment fonctionne concrètement le mécanisme et « d’ajouter des cordes à l’arc des praticiens en droit familial ».La question des frais particuliers en garde partagée sera notamment abordée. Les participants vont apprendre à calculer un frais particulier brut puis un frais particulier net.La notion des revenus sera également évoquée. Quels sont les revenus qu'on utilise pour déterminer la pension alimentaire ? Comment est-ce qu'on fiscalise des revenus non déclarés ?Comment est-ce qu'on tient compte des autres avantages qu'on appelle parfois des avantages discrets qu'on peut recevoir dans le cadre de son emploi ? Autant de questions complexes mais fondamentales qu’évoquera Me Violaine Belzile.Pour cela, l’avocate va utiliser un logiciel de calcul de pension alimentaire afin de montrer comment on peut fiscaliser un revenu et comment on fait le calcul des frais bruts versus les frais nets.Cette formation se veut interactive puisque les participants vont être invités à participer à un exercice pratique qui va se faire en sous-groupe. L’idée étant d’utiliser les notions enseignées pour réaliser des travaux plus concrets et mettre en commun les résultats.Pour vous inscrire à la formation, rendez-vous ici