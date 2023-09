Me Stéphane Pagé. Source: LinkedIn

Me, avocat chez Gendreau Cabinet Juridique, représente les principaux intervenants du domaine immobilier dans des litiges complexes.Pour lui, souvent, « des gens s’obstinent à continuer leur guerre juridique coûte que coûte en disant vouloir ‘gagner’ ».Malheureusement, trop souvent, les gens veulent surtout avoir raison, selon lui.« À quoi bon avoir raison si au bout de la ligne les frais représentent pour le client plus de la moitié de la somme obtenue par jugement au prix de stress, insomnie et problèmes de santé, voire de famille? » note-t-il.Voilà pourquoi il veut, comme avocat et officier de justice, vérifier l’intention de ses clients, leur volonté de trouver une entente et le meilleur intérêt pour eux.« Pour nous, ce qui compte, c'est le résultat pour le client. Son meilleur intérêt. Je sais, c’est différent de ce que l’on voit. De ce qui se dit sur la profession », ajoute-t-il.