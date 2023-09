Valéry Zamuner. Source: Stingray

Une avocate, dirigeante chevronnée de grandes entreprises, passe d’une grande entreprise à l’autre.Meest nommée première vice-présidente et cheffe des affaires corporatives et juridiques chez Cogeco.Au sein de l’équipe de direction de la firme de télécommunications, Me Zamuner dirigera les équipes reliées aux affaires corporatives de l'entreprise ainsi que les équipes légales, réglementaires et gouvernementales.L’avocate signe ainsi une nouvelle étape dans une carrière qui l’a vu occuper des postes de haut niveau dans la vente de détail, les services financiers et les services professionnels.Me Valéry Zamuner était jusqu’à présent vice-présidente principale, conseillère juridique principale et secrétaire corporative d'Alimentation Couche-Tard.Assermentée en 1999, c’est chez Fraser Milner Casgrain que Me Zamuner a commencé sa carrière. Elle a exercé dans les groupes de fusions et acquisitions et de valeurs mobilières.Elle occupe ensuite plusieurs postes de cheffe des affaires juridiques, chez Consolidated Thompson Iron Mines, puis chez Mason Graphite, et chez WSP Global.Me Zamuner a également été la vice-présidente principale des fusions, des acquisitions et des initiatives stratégiques chez Stingray Digital, avant d’entrer au conseil d’administration de Northview Apartment REIT.« L'expérience qu'a acquise Valéry dans la direction d'équipes de grande envergure font d'elle la candidate idéale pour nous permettre d'atteindre nos objectifs stratégiques, tout en étant partie prenante de nos projets prioritaires qui façonneront le futur de notre entreprise », commente, le président et chef de la direction de Cogeco, par communiqué.Me Valéry Zamuner détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval et un MBA de l'Université Concordia.L’avocate est membre du conseil d’administration de Coveo, une entreprise de Québec spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée au commerce électronique.