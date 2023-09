Gilles Ouimet. Source: LinkedIn

De la Chambre de la sécurité financière (CSF) à l’Ordre des dentistes du Québec (ODQ), il n’y a qu’un pas…C’est ce que peut dire Mequi est nommé procureur principal du syndic de l’ODQ, après avoir exercé durant près de cinq ans comme syndic de la CSF.C’est sa volonté de se concentrer sur l’aspect juridique qui explique ce changement. « À la CSF, je gérais toute l’équipe du bureau du syndic, incluant des responsabilités en matière de gestion », explique Me Ouimet. « Je ne me considère pas comme un gestionnaire: je ne trouve pas dans ce rôle autant de plaisir que comme juriste. Je cherchais un poste où mes compétences juridiques étaient mises à contribution avant tout ».C’est exactement ce que cet ancien bâtonnier du Québec a trouvé à l’Ordre des dentistes. « L’ODQ recherchait un procureur principal ayant mon profil, à savoir un juriste expérimenté en droit disciplinaire, pour combler les besoins du bureau du syndic de l’Ordre. Cela cadrait à la perfection avec ce que je cherchais ».Son départ de la CSF s’est effectué en bons termes. « J’ai adoré mon passage à la CSF et sa formidable équipe », souligne Me Gilles Ouimet. « Mais j’étais mûr pour un changement. C’est une bonne chose aussi pour la CSF de compter sur un nouveau profil pour amener l’équipe plus loin. »Ce changement d’employeur se fait dans la continuité de la pratique du droit disciplinaire, un domaine qui ne cesse de passionner Me Ouimet. « Le droit disciplinaire est un droit sui generis, dont les règles ne sont pas entièrement établies, qui peut évoluer et qui évolue », pointe Me Ouimet. « C’est passionnant pour un juriste d’imaginer et de faire évoluer le droit très concrètement, et presque quotidiennement ».Me Gilles Ouimet est un ex-bâtonnier du Barreau de Montréal (2007-2008) et du Barreau du Québec (2010-2011).Barreau 1987, Me Ouimet devient substitut du procureur général du Canada, puis en 1995, chef d'équipe des procureurs en matière de fraude fiscale au sein du ministère fédéral de la Justice pour le Québec.Gilles Ouimet a été député PLQ de Fabre à l’Assemblée nationale du Québec (2012-2015). En 2015, après avoir quitté la politique, Me Ouimet rejoint le cabinet Bélanger Longtin, qui représente notamment la CSF et l’ODQ.L’avocat rejoint ensuite le cabinet Shadley Battista, comme associé gestionnaire œuvrant en droit criminel et en droit professionnel. En 2018, il succède à Meet à Mecomme syndic de la CSF.Me Gilles Ouimet détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.