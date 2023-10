Me Sabrina Guillot. Source: LinkedIn

Merejoint BCF comme associée dans l’équipe de droit des affaires au bureau de Québec. Elle était auparavant conseillère juridique principale chez Groupe Brivia. Elle se spécialise en fiscalité mais aussi en droit immobilier.Barreau 2011, elle conseille notamment les clients « sur les structures de détention et de développement d’actifs immobiliers et a, à ce sujet, acquis une expertise particulière dans la mise en place de fonds d’investissement ainsi qu’en rédaction de contrats commerciaux accessoires au soutien de telles structures », écrit son cabinet à son sujet.Me Guillot a été conseillère principale chez Desjardins, et a aussi, avant cela, travaillé près de 10 ans chez Norton Rose Fulbright. BCF la décrit comme une conseillère de choix lors de l’implantation de stratégies de planification fiscale et successorale.L’avocate est diplômée en droit de l’Université Laval et a obtenu une maîtrise en fiscalité à l’Université de Sherbrooke.