Marc Babinski. Source: Courtoisie

Les Prix ZSA du Québec célèbrent tous les conseillers juridiques oeuvrant au sein d’entreprises québécoises. La 10e édition aura lieu le 21 novembre prochain à l’Omni Mont-Royal. La soirée animée par l’avocat Joey Hanna mettra en vedette plusieurs figures connues du milieu juridique dont l’excellence lors de la dernière année sera reconnue.

entre pour la première fois dans le temple des prix ZSA. Il est chef du contentieux pour l’entreprise Davie. Cette année, il est nommé dans la catégorie Excellence en affaires.Me Babinski s'est joint à Davie en 2014, avec déjà plus de 25 ans d'expérience dans la pratique du droit. Il a été admis au barreau en 1989 et a été le chef régional du droit commercial des entreprises pour l’un des plus grands cabinets d'avocats du Canada, Borden Ladner Gervais.Il a également travaillé avec une grande variété de clients, allant des propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) aux directeurs financiers, en passant par les PDG de sociétés à capital-risque, les gestionnaires de fonds de capital-risque et de capital-investissement, les juristes d'entreprise et les dirigeants d'associations professionnelles et d'organismes régissant le sport.Je m’amuse beaucoup. J’ai rejoint Davie en 2014 après avoir travaillé en pratique privée. Pour moi, faire partie de cette entreprise, c’est travailler avec des gens d’affaires qui sont talentueux et très doués. Je me compte aussi chanceux de pouvoir participer à de grandes transactions et projets.Nous sommes actuellement en train de développer notre département légal. Je crois que les avocats qui se joindront à nous auront la chance de travailler dans plusieurs dossiers intéressants.J’ai été très surpris d’être sélectionné finaliste des prix ZSA. Je ne connaissais pas de gens qui avaient déjà gagné, c’est donc une première pour moi. Je me sens choyé d’être nommé dans la catégorie Excellence des affaires avec des avocats aussi talentueux.Lorsque j’ai rejoint le chantier Davie, on peut dire qu’il était presque dans ses derniers jours. Avec les nouveaux propriétaires, nous avons su développer une nouvelle marque de commerce. Nous avons fait de très grandes transactions et avons réussi, je crois, à faire de Davie une entreprise de succès.Souvent, les conseillers juridiques travaillent dans l’ombre. Les moments de reconnaissance se font plutôt rares. C’est donc une grande chance de recevoir un de ces prix. Ça nous donne un petit élan dans notre productivité et dans notre volonté de bien faire notre travail.Bien sûr! J’ai hâte d’y assister pour la première fois.