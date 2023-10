Normand Therrien. Source: TCJ

Pierre-Stéphane Poitras et Panagiota Kalantzis. Source: Gilbert Simard Tremblay Avocats

Pierre Cholette et Cassandre Cholette. Source: Cholette Avocats

Ce n’est pas un mais bien deux cabinets qui viennent de se joindre à Therrien Couture Joli-Coeur: le cabinet Gilbert Simard Tremblay basé à Montréal et Cholette Avocats, situé sur la Rive-Nord.Pour TCJ, il s'agit de la quatrième acquisition en moins de quatre ans. En 2020, Guy et Muzzo, un cabinet-boutique spécialisé en droit des marques de commerce, rejoignait les équipes de TCJ.En 2023, nouveau gros coup avec l’acquisition d’Immétis Services Juridiques , chef de file en immigration d’affaires et de mobilité internationale au Québec.Immétis devenait alors la quatrième filiale du Groupe TCJ après Therrien Couture Joli-Coeur, Edilex et On Règle.Interrogé par Droit-inc,, président et chef de la direction, explique que la présence du cabinet sur le marché montréalais s'est accentuée avec la fusion entre Therrien Couture et Joli-Cœur Lacasse en 2019.« À l'heure actuelle, on est vraiment dans une perspective de poursuivre notre croissance ».Gilbert Simard Tremblay vient renforcer deux pôles d'expertise importants au sein du cabinet TCJ : le droit de la construction et le droit de l'assurance.Fondé en 1999, le cabinet œuvre en litige dans les domaines de l’assurance responsabilité civile et professionnelle, la construction, le cautionnement et le litige commercial.ainsi quedu cabinet GST deviendront tous les deux associés de TCJ.« Avec l'arrivée de ces joueurs-là, on va notamment avoir de la profondeur en droit de la construction. On va vraiment se positionner comme un joueur très important dans ce domaine et faire affaire avec de grands promoteurs et de grandes entreprises en construction », se réjouit le chef de la direction.Concernant l’arrivée du cabinet généraliste Cholette Avocat, l’idée est de renforcer la présence de TCJ sur la Rive-Nord de Montréal.« On ne le fait pas juste pour grandir, on le fait pour pouvoir être pertinents auprès de nos clients », assure Normand Therrien.« On est une jeune organisation qui a connu une forte croissance au cours des 10-15 dernières années. Je pense qu’on réussit en faisant ces acquisitions-là, à avoir une profondeur plus grande dans nos équipes pour bien servir nos clients ».TCJ tient néanmoins à rester un cabinet à dimension humaine. « Le fait qu'on soit répartis sur sept marchés au Québec, ça fait en sorte que dans chacune de nos places d'affaires, il y a un esprit de convivialité, de simplicité et de proximité entre les gens », souligne le directeur général.Entre 25 et 30 personnes vont se joindre au cabinet au cours des prochaines semaines.Au total, quand on prend l'écosystème complet de TCJ, en incluant les filiales de technologie juridique et la filiale en droit de l'immigration, le cabinet compte désormais autour de 450 professionnels.Quid des mois à venir? Le cabinet a-t-il pour objectif d’acquérir de plus grands cabinets?Normand Therrien assure que le cabinet s’emploie à exécuter son plan stratégique qu’il met à jour annuellement.« Il y aura toujours du mouvement au sein du cabinet et un désir d’être pertinent dans les intégrations et regroupements qu’on fait pour être une force dans notre domaine ».« Pour moi, ce n'est pas la taille qui est importante, l’idée, c'est de savoir si la transaction est pertinente dans notre écosystème », insiste le chef de la direction. Le cabinet souhaite ainsi profiter des opportunités qui lui permettront d'accélérer sa croissance.TCJ veut également faire des technologies de pointe, un enjeu primordial. « À chaque fois qu’on a la possibilité d’introduire de la technologie dans nos services, on le fait ».Mais surtout, Normand Therrien insiste pour que le cabinet reste, le plus possible, un guichet unique pour les petites et moyennes entreprises.