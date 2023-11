France Houle. Source: Université de Montréal

« Les retrouvailles : 40 ans de droit et politiques de la santé ». Source: Université de Sherbrooke / Jean Roy, collaborateur

Anne-Marie Laflamme. Source: Université Laval

Robert Leckey. Source : Twitter

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.La Faculté de droit recevra l’honorable, juge en chef du Canada, le jeudi 23 novembre 2023 de 11h à 12h15.Le juge en chef prononcera une allocution sur la santé mentale et le bien-être dans le milieu juridique, sur sa vision pour l’évolution à venir de la profession, et sur sa propre expérience.En plus de son allocution, l'honorable Richard Wagner participera à une période de questions animée par la doyenneLe 20 octobre dernier, la direction des programmes de maîtrise en droit et politiques de la santé (DPS) soulignait le 40e anniversaire des programmes en tenant un colloque intitulé « Les retrouvailles : 40 ans de droit et politiques de la santé ».Pour cette occasion, une quinzaine de personnes ont présenté des conférences sur des sujets variés touchant à l’organisation du système de la santé, à des enjeux émergents concernant notamment le don d’organes et la santé sexuelle des usagers, ainsi qu’à la protection de leurs droits, entre autres dans le contexte des soins en santé mentale.Organisé paret, l’évènement a permis de réunir une soixantaine d’étudiants actuels et de personnes diplômées.Dans un autre ordre d’idées, le 27 octobre dernier, le Groupe de recherche sur les enjeux contemporains en droit des obligations (GRECDO) a tenu sa première journée annuelle de réflexion sur le droit des obligations.Cette première journée de réflexion a permis d’aborder différentes facettes du droit des obligations, entendu dans un sens très large afin d’englober différents volets de ce domaine fondamental du droit.Les spécialistes du droit des obligations réunis ont ainsi pu échanger des idées et réflexions sur des problématiques contemporaines et la formation universitaire dans le domaine.Une visite de la Cour d’appel fédérale à la Faculté de droit de l’Université Laval s’est déroulée le 18 octobre dernier dans la salle du Tribunal-école du pavillon Charles-De Koninck.Accueillis par la doyenne de la Faculté,, c’est une cohorte de 16 juges, incluant le juge en chef par intérim, qui a participé à cet événement qui faisait salle comble.Dans son allocution, le très honorablen’a pas manqué de souligner que deux des juges présents étaient justement diplômés de l’Université Laval:etLe juge en chef par intérim en a profité pour parler d'un rôle important de la Cour d'appel fédérale, celui de favoriser l’accès à la justice au sein d’une instance pancanadienne, bilingue et bijuridique.La Faculté de droit a annoncé qu'elle s'est à nouveau classée parmi les meilleures universités au monde où étudier le droit. Le classement mondial des universités établi par le Times Higher Education (THE) a placé McGill au 29e rang mondial.Depuis la création de ce classement en 2017, McGill s’est constamment classée dans le top 30 mondial. Cette année, 329 facultés de droit à travers le monde ont été évaluées. La Faculté de droit de McGill a reçu le plus haut score au Canada, et le 17e plus haut au monde, pour le critère d’évaluation de l’enseignement.« Je suis ravi d’apprendre cette reconnaissance internationale du profond engagement de notre Faculté en matière d’excellence et d’innovation pédagogique », a célébré le doyen