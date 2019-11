Me Pierre-Hubert Séguin menait l’équipe composée d’Éric Archambault, Sylvain Aird, Pauline Ascoli, Mathieu Baudet, Bruno Racine et Sarah Ettedgui. Photo : Site Web de Séguin Racine

Mes Angela Kosciuk, Lara Malewski, Philippe Bergeron, Anne Desjardins et Gabriel Séguin Photos : Site Web de Séguin Racine et LinkedIn d'Anne Desjardins

GardaWorld, une entreprise montréalaise qui offre des services de sécurité à l’échelle internationale, procède à un refinancement de ses facilités de crédit et de ses billets de premier rang évalué à 2,552 milliards de dollars américains.Pour procéder à cette transaction, Garda a fait appel à son fidèle allié, le cabinet lavalois Séguin Racine et à son associéMe Séguin menait l’équipe composée d’etGarda a également clôturé le placement privé de billets de premier rang, évalué à 779 millions de dollars américains.Une autre équipe de Séguin Racine, également dirigée par Me Séguin, s’attardait à cette portion de la transaction. On y retrouvaitetLes co-placeurs à l’origine de l’émission des billets sont BofA Securities, BarclaysCapital, J.P. Morgan Securities, TD Securities, Jefferies, RBC CapitalMarkets, Scotia Capital et UBS Securities.Les associésetde Davies représentaient ces quatre premières institutions financières. Alors que les autres étaient représentées par les associésetdu cabinet américain Cahill Gordon & Reindel.Grâce à ces transactions, GardaWorld « est en mesure de réaliser ses objectifs à long terme comptant sur une structure financière stable et une disponibilité de capitaux additionnelle pour le financement d’éventuels projets d’expansion. »