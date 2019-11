Photo : Shutterstock

Avec la révolution numérique qui s’accélère, pas moins de 63% des conseillers juridiques estiment subir davantage de pression cette année que l’an dernier, selon le fournisseur mondial de services juridiques alternatifs Konexo, une division de Eversheds Sutherland.L’étude révèle que la combinaison de volume de travail croissant pour les équipes juridiques internes et d'un environnement commercial axé sur l'efficacité et un fardeau réglementaire croissant pour les entreprises contribuent à cette pression, selon ce que rapporte Global Legal Post.Qu’est-ce qui contribue à cette pression constante selon les répondants? Les principaux défis identifiés dans l’étude sont le manque de ressources (cité par 41%), les pressions sur les coûts (38%) et peut-être, par conséquent, la culture d'équipe, qui a été citée par 43% des répondants.D’autre part, les conseillers juridiques constatent de plus en plus que leur rôle est en train de se transformer. Plus de la moitié (55%) des équipes internes estiment jouer un rôle de conseil plus stratégique dans leur organisation par rapport à il y a 12 mois, et 59% estiment que leur équipe juridique est davantage intégrée à la stratégie de l’entreprise en général.Il y a tout de même du positif. Les conseillers juridiques sentent de plus en plus qu’ils jouent un rôle clé dans leur entreprise. Bref, un vent d’optimisme souffle tout de même sur la profession. En effet, 63% des personnes interrogées pensent que les nouvelles technologies peuvent accroître l'efficacité opérationnelle et 96% d'entre elles affirment que la technologie juridique améliorera leur environnement de travail, maintenant et à l'avenir. Elles ont toutefois l’impression que l’intégration technologique ne se fera pas sans une expertise consultative externe (63%).Un maigre 19% des répondants soutiennent qu’ils répondront aux pressions en ayant recours aux ressources juridiques externes.