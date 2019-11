M. Marc Roussin. Source : La financière des avocates et avocat.

Si vous ou votre conjoint(e) décédiez, y aurait-il des répercussions financières pour votre famille? En cas de maladie ou d’accident entraînant une invalidité qui vous obligerait à interrompre vos activités professionnelles pour une période de 3 à 12 mois, y aurait-il des répercussions financières pour vous et votre famille? Si une maladie grave vous obligeait à obtenir des soins à l’étranger ou nécessitait que vous receviez des soins particuliers à la maison, cela mettrait-il à mal vos finances? Si vous voyagez à l’extérieur du pays, savez-vous qu’en cas de maladie dont un membre de votre famille ou vous-même seriez victimes, les frais médicaux pourraient atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars? Partiriez-vous en vacances ou en voyage d’affaires sans assurance?

Assurance vie

Assurance maladie et invalidité de courte ou de longue durée

Assurance maladies graves

Assurance voyage

M. Robert Hobson. Photo : La financière des avocates et avocat

Nous avons rencontré M., vice-président pour le Québec de la Financière des avocates et avocats. Il propose un petit jeu-questionnaire qui vous permettra de tester vos connaissances en matière de planification de votre sécurité financière :Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, c’est qu’il est temps de songer à la planification de votre sécurité financière.L’assurance vie, ce n’est pas si compliqué qu’on le croit. Toutefois, l’analyse des besoins en matière d’assurance peut être complexe. Il faut savoir qu’une simple rencontre avec un conseiller en sécurité financière vous permettra de démystifier le tout. Il vous expliquera quel serait le meilleur investissement pour vous et votre famille. L’assurance de personnes est l’un des produits offerts pour vous permettre de parer les imprévus susceptibles d’entraîner des risques financiers importants. Les produits disponibles en matière d’assurance de personnes sont les suivants :Nous avons aussi demandé à M., spécialiste en sécurité financière, comment se déroulait une séance de planification financière.M. Robert Hobson précise qu’une séance de planification en sécurité financière dure une ou deux heures. Il ajoute qu’à la suite de la rencontre, il remet un document comportant des recommandations à la personne qui l’a consulté et qu’il demeure à sa disposition pour répondre à toutes ses questions.Nous voulons que la Financière des avocates et avocats devienne une référence en matière d’assurance et d’investissement. Vous savez que, déjà, plus de 30 000 avocates, avocats, juges et notaires utilisent nos services financiers, ce dont nous sommes très fiers. D’ailleurs, près de 200 cabinets juridiques offrent également nos services aux membres de leur personnel.Forts de cette réussite, nous voulons continuer à intensifier notre présence et à utiliser toutes les plateformes de communication afin de sensibiliser la communauté juridique à l’importance de bien connaître l’assurance et l’investissement.Nous avons annoncé, en octobre dernier, que nous remboursions 3 500 000 $ aux clients qui possédaient l’un ou l’autre de quatre produits désignés. La Financière des avocates et avocats est une organisation à but non lucratif, ce qui nous permet de faire profiter nos clients du fruit de nos résultats.