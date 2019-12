Mes Caroline McKenna et Donald Bourget. Photo : LinkedIn

Le 10 décembre prochain se tiendra la formation « Importants vents de changement en droit de la protection de la jeunesse en contexte autochtone », présentée par la section Enfant et de la jeunesse de l’Association du Barreau canadien, présidée parde Revenu Québec.S’il n’en tient qu’au conférencier, Me, avocat pour la nation Anisnabe, la formation porte bien son nom: on assiste à un réel vent de changement en droit de la protection de la jeunesse.«Trois projets de loi viennent modifier le contexte protection de jeunesse, dont le projet de loi 99, lance-t-il à Droit-inc d’emblée. Il y a même des perspectives de changements radicaux! »Me Bourget a été formateur en droit de la protection de la jeunesse et sur le système de justice pénale pour adolescent pendant plus de 30 ans.Celui qui travaillait pour le Centre Jeunesse de Montréal a récemment pris part aux auditions de la Commission sur les relations entre les autochtones en tant que procureur avec le service de la protection de la jeunesse.Au cours de sa présentation, il offrira une mise en contexte historique du droit autochtone et de la protection de la jeunesse aux participants, tout en présentant les amendements récents à la Loi sur la Protection de la Jeunesse ainsi qu’au Code civil notamment quant à l’adoption et la tutelle coutumière.« Pour peu qu'un avocat ait une pratique en protection de la jeunesse et en droit autochtone, il est absolument essentiel qu'il connaisse les nouvelles dispositions de la loi, qui sont un changement majeur, tant au niveau des droits que du processus judiciaire », insiste le conférencier.La formation sera présentée dans les installations de l’ABC-Québec, à midi.