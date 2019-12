Pour lire le jugement cliquez ici Les avocats du Conseil national des musulmans canadiens, de l'Association canadienne des libertés civiles et d'une étudiante en enseignement qui porte le hidjab avaient interjeté appel d’une décision de la Cour supérieure, qui a refusé l'été dernier de suspendre certaines dispositions de la loi en attendant qu'un tribunal se prononce sur le fond.Des représentants du Conseil national des musulmans du Canada et de l'Association canadienne des libertés civiles lors d'une conférence de presse à Montréal.Le Conseil national des musulmans du Canada et de l'Association canadienne des libertés civiles veulent contester le jugement de la Cour supérieure du Québec qui a refusé leur demande de suspendre la loi sur la laïcité.Les requérants avaient demandé un sursis judiciaire immédiat pour deux des articles les plus controversés de la loi, en particulier la mesure interdisant aux enseignants des écoles publiques de porter des symboles religieux au travail.L'interdiction touche les employés de l'État en position d'autorité coercitive, comme les juges, les policiers et les gardiens de prison, et s'étend aussi aux nouveaux enseignants du réseau public.Ils avaient invoqué en Cour d'appel le caractère discriminatoire et inconstitutionnel de la loi, en faisant valoir qu’elle a un impact disproportionné sur les femmes. Pour eux, il est manifeste que, depuis son entrée en vigueur, la grande majorité des personnes qu’elle touche sont des femmes musulmanes qui portent le hidjab. Ils en concluent qu'elle contrevient donc à l'article 28 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit l'égalité des droits entre les deux sexes.La Cour d’appel du Québec avait accepté l’été dernier de se pencher sur leur demande, deux semaines après que la Cour supérieure du Québec eut refusé de le faire.Le juge, de la Cour supérieure, avait noté que la Loi sur la laïcité de l'État comporte une disposition de dérogation, comme le permet la Constitution canadienne. Cette disposition empêche les citoyens de contester une loi au motif qu'elle violerait des droits et libertés garantis par les chartes.Or, l'article 28 de la Charte canadienne des droits et libertés n'est pas couvert par la disposition de dérogation, ont sontenu les demandeurs.Plus de détails suivront.