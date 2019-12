Mes Lilia Benaïssa, Nicolas Moran Lévesque et Thomas Rainville. Photo : Site Web de Dunton Rainville

Mesetont joint les rangs de Dunton Rainville.Le cabinet dit ainsi poursuivre son expansion « avec détermination et enthousiasme », selon l’annonce faite sur sa page web.Tout juste admise au Barreau cette année, Me Lilia Benaïssa est détentrice d’un Bachelor of Civil Law, un Bachelor of Laws et un baccalauréat spécialisé en études des conflits et droits humains de l’Université McGill. Elle pratique dans les domaines du droit administratif et du litige civil et commercial, plus particulièrement en droit de la citoyenneté et de l’immigration.Barreau 2017, Me Nicolas Moran Lévesque a fait ses études en droit à l’Université du Québec à Montréal. Il pratique en litige civil et commercial et représente entrepreneurs, syndics en insolvabilité et institutions financières.Me Thomas Rainville a fait son droit à Université d’Ottawa. Il vient tout juste de compléter son stage du Barreau au sein du cabinet et travaille maintenant en droit public, en droit du travail et en litige civil et commercial.« Je me réjouis de l’arrivée de ces professionnels du droit qui, dans leur domaine respectif, viennent enrichir de leurs compétences l’offre de service du cabinet dans différents secteurs », a déclaré Me, vice-président du Conseil de direction.