Louis Marquis. Photo : Site Web de l'Université de Sherbrooke

Bertrand Lavoie. Photo : Site Web de l'Université de Montréal

Pierre Noreau. Photo : Site Web de l'Université de Montréal

Brian F. Havel. Photo : Site Web de l'Université McGill

Géraud de Lassus St-Geniès. Photo : Site Web de l'Université de Sherbrooke

a été nommé doyen de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Son mandat de quatre ans débutera le 1er janvier prochain. Il a auparavant exercé les fonctions de vice-doyen à la recherche de 1996 à 2000 et celles de doyen de 2000 à 2004. Puis, entre 2005 et 2009, il a rejoint la haute direction de l'Université à titre de secrétaire général, de vice-recteur à la communauté universitaire et de vice-recteur aux relations internationales.Le chargé de cours de la fac de droit de l’Université de Montréal,, a été nommé membre du Comité interculturel de Montréal (CIM). Le CIM conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. M. Lavoie siègera sur le Comité pour une période de trois ans.Le professeur titulaire de la fac de droit de l’Université de Montréal,, a reçu le prix Beccaria attribué par la Société de criminologie du Québec. Ce prix lui a été remis pour souligner son apport à la criminologie et ses alternatives dans le domaine de la recherche fondamentale ou théorique, que dans celui de la recherche appliquée, opérationnelle ou évaluative.Le professeur de droit de l’Université McGill,, s’est vu décerner un doctorat en droit honoris causa de l'Université nationale d'Irlande, University College Dublin. M. Havel assure la direction de l'Institut de droit aérien et spatial (IASL) de McGill depuis 2017. « Je suis ravi que le professeur Havel soit ainsi reconnu par son alma mater, a déclaré le doyen. En tant que directeur de l'IASL, il a contribué à consolider la réputation internationale de McGill en tant que chef de file mondial pour l'étude du droit aérien et du droit de l'espace. », chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université Laval et de l’Université de Sherbrooke, agira comme évaluateur externe pour le Secrétariat du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), Il devra évaluer et commenter plusieurs chapitres du projet de 6e rapport d’évaluation préparé par le 2e groupe de travail du GIEC (Climate Change 2021: Impacts, Adaptation and Vulnerability) au titre de sa contribution au 6e rapport d’évaluation.