thatwasfun, a-t-il partagé, nous donnant sa plus belle grimace.

L’ultra-prolifique Me Jaime Benizri a rendu hommage à la jeune avocate Emmanuelle Epstein. « Me Epstein est patiente, elle est drôle, c'est une avocate astucieuse et elle n'a pas peur », a-t-il vanté en plus de souligner sa « joie de vivre ».Française d’origine, on remercie d’avoir amené cette énergie à Montréal!Me Extra Junior Laguerre, qui a récemment lancé La Guerre fiscale , a eu « du gros fun » à la Semaine d’éducation juridique d’Éducaloi à l’École secondaire Caveliere-De LaSalle.Mene fait aucune discrimination chez les clients de son cabinet Immétis, peu importe la couleur de leur peau, leur religion, qu’ils soient humains ou ourson. C’est dans ce contexte qu’elle a reçue dans ses bureaux Teddy, conseiller en emploi chez Emploi Jeunesse.C’est « Mignon » comme tout!Salut, Bonjour, ici Éducaloi!Pour paraphraser Me Laguerre, il n’est pas le seul à avoir eu « du gros fun » cette semaine, puisque la directrice générale d'Éducaloi, Me Ariane Charbonneau, a eu la chance de participer à l’émission Salut, Bonjour! avec la ministre de la Justice, Sonia LeBel, pour annoncer la toute première Semaine de l'éducation juridique au Québec.Déjà décorée du titre d’avocate de l’année 2019 en droit criminel et pénal par le Jeune Barreau de Montréal, voilà que Mea été félicitée par son alma mater pour ses accomplissements.« Quel honneur », s’est réjouie la juriste.