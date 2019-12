Me Richard Hendron. Photos : Facebook

L’avocat britanniquea dû être rescapé par hélicoptère après que son voilier eut chaviré au large des côtes espagnoles, à la mi-décembre.Dans une publication sur sa page Facebook, l’avocat passionné de la voile raconte comment il a été sauvé après avoir frôlé la mort.Le juriste de 38 ans naviguait le long de la côte espagnole du golfe de Gascogne avec l'intention de faire une traversée de l'Atlantique. « Les conditions étaient raisonnables avec un état de mer stable », écrit-il. « Rien qui pourrait faire sourciller. »Mais les conditions de la mer ont vite changé. « Soudain, j'ai été entouré de vagues déferlantes, et elles étaient grandes », explique Richard. « Deux minutes plus tard, j'ai regardé à droite et j'ai vu une vague aussi grosse qu'un stade de football sur le point de s'écraser sur mon bateau, je ne sais pas d'où elle venait mais je me suis préparée à l'impact. »L'impact a déchiré les voiles de son bateau, des panneaux solaires ont été détruits et l’embarcation était inondée.Désormais sans puissance ni direction et dérivant dangereusement près des rochers, Richard est obligé d'appuyer sur le bouton d'urgence de sa radio. « (Je) ne récupère rien », dit-il. « Je n'ai aucune idée si (le) signal d'urgence est passé. »Toujours incertain si de l'aide était en route, Richard a finalement embarqué dans un radeau de sauvetage.Des images dramatiques publiées par l’avocat sur Facebook montrent le moment où il a été sauvé par hélicoptère. La décrivant comme une « journée difficile au bureau », Richard a depuis lancé une page de financement participatif pour lui permettre de poursuivre son voyage.