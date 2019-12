Me Pierre Goulet.

Mea été nommé mercredi par le Conseil des ministres au poste de directeur du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), révèle le Journal de Montréal. À son entrée en fonction le 13 janvier prochain, il succédera à Me, qui avait été nommée directrice du BEI à sa création.Fondé en 2015, le BEI a officiellement débuté ses activités en 2016 avec la mission d’enquêter sur le travail des policiers québécois.Me Pierre Goulet était auparavant spécialisé dans les poursuites pénales et criminelles auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), au sein duquel il a notamment confisqué les patchs de quatre Hells Angels en 2018.Le mandat de cinq ans de directeur du BEI est assorti d’une rémunération variant entre 151 772 $ et 197 303 $, indique La Presse. Mais puisque Me Goulet provient du secteur public, « ses honoraires seront amputés d’un montant équivalent à la moitié de la rente de retraite qu’il perçoit déjà en raison de son ancien emploi ».