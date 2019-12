Meannonce que la prime à verser au Fonds d’assurance responsabilité du Barreau passe de 950 $ en 2018 à 850 $ en 2019. Chaque avocat économise donc 100 $.« On a fait une bonne gestion du capital et il y a une stabilité au niveau des réclamations, ou même en légère baisse », constate le bâtonnier du Québec.Lorsqu’on compare la situation avec les autres provinces canadiennes et même les notaires du Québec, la situation des avocats est de loin la meilleures. Les justiciables profitent d’une garantie de 10 M$, d’un côté, alors qu’ailleurs elle n’est que de 1 M$. De l’autre côté, les avocats n’ont à assumer aucune franchise et bénéficient de la plus faible prime au pays, loin devant le montant de 3792 $ pour les avocats albertains.« Les autres associations sont envieuses de notre situation! », se réjouit Me Grondin.