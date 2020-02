Mes Vincent Grenier-Fontaine et Alexandra Hamel-Morisset. Photos : Site Web de CDNP Avocats

Mesetaccèdent à la société de CDNP Avocats.Me Hamel-Morisset a commencé sa carrière d’avocate en 2011 au sein de Bélanger Longtin. Elle y a développé son expertise en matière de responsabilité professionnelle et d’assurance, puis a poursuivi cette pratique au sein de CDNP dès 2015.Philanthrope, elle s’implique dans de multiples causes, des Grands Ballets à une banque alimentaire affiliée à Moisson Montréal, La Maison du Partage d’Youville.Elle et son collègue, Me Grenier-Fontaine, ont pratiquement toujours travaillé ensemble. C’est en 2012 que ce dernier a commencé sa carrière au sein de Bélanger Longtin, où il a oeuvré près de quatre ans avant de se joindre à CDNP en même temps que Me Hamel-Morisset.Également spécialisé en assurances et en responsabilité professionnelle, il est aussi conseiller en ressources humaines agréé (CRHA). Il siège au Comité statutaire du Fonds d’indemnisation du Barreau du Québec et sur le Comité directeur du Forum des jeunes professionnels de l’Association des firmes de Génie-Conseil du Québec.