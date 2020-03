Le psychologue Alain Boisvert et son avocat, Me François Leduc. Photos : Radio-Canada

Un arbitre du ministère fédéral du Travail a conclu que le psychologuea été congédié injustement par le Conseil des Atikamekw de Manawan. L’arbitre a ordonné en juin 2019 que 470 000 $ lui soient versés en guise de dédommagement, ce que l’employeur refuse de faire.En 2010, la communauté de Manawan, qui compte 2200 habitants, cherche un psychologue. Aux prises avec deux suicides par année, soit un taux six fois plus élevé que la moyenne canadienne, elle veut que la situation change et désire mettre sur pied un plan d’intervention pour améliorer la situation.Alain Boisvert, aujourd’hui âgé de 56 ans, accepte alors de relever ce qu’il considère être le plus grand défi de sa carrière de psychologue.« J’étais très motivé à faire une différence, raconte-t-il. Pour moi, c’était un point culminant dans ma carrière, car je voulais réussir de quoi de fort. »Après une année de service, et jusqu’en 2017, aucun suicide n’est enregistré à Manawan.Un groupe d’Atikamekw ne voit pas ce bilan de façon positive. Une pétition qui déplore la détérioration des services de santé depuis l’entrée en poste du psychologue est alors lancée.Les 388 signataires réclament le départ d’Alain Boisvert. On lui reproche d’avoir coupé des services, de manquer de transparence, de refuser de collaborer avec la communauté ainsi que d’avoir plagié des activités offertes ailleurs.Le 15 mars 2017, Alain Boisvert est informé par courrier qu’il est suspendu avec solde, le temps qu’une enquête interne soit menée. Le mois suivant, sans connaître la conclusion de l’enquête, le Conseil des Atikamekw de Manawan adopte une résolution mettant fin à son contrat de travail.Lorsque le rapport de la firme privée en psychologie organisationnelle engagée par le Conseil rejette finalement toutes les allégations qui étaient portées contre le psychologue, Alain Boisvert est déjà congédié.L’avocat embauché par le Conseil, Me, a indiqué que personne de Manawan ne commenterait l’affaire. Radio-Canada a tenté de joindre le chef et le vice-chef du Conseil, sans succès.Dans les semaines suivant le congédiement du psychologue, un nouveau suicide survient dans la communauté.« C’est important, pour moi, la vérité. C’est important, pour moi, d’être lavé de ça », explique Alain Boisvert, qui décide alors d’embaucher un avocat pour contester son congédiement.Environ 60 000 $ en honoraires professionnels plus tard, un arbitre du ministère fédéral du Travail lui donne raison.« Les motifs invoqués par les employeurs étaient farfelus. On a découvert que M. Boisvert avait servi de bouc émissaire à des luttes intestines, à des guerres de pouvoir entre clans qui se disputaient la direction du conseil de bande », estime Me François Leduc, l’avocat de M. Boisvert.« Pour moi, il y a probablement des guerres de clans au niveau du pouvoir dans la communauté, résume Alain Boisvert. Ça a fonctionné, parce que le clan a pris le pouvoir durant les élections. »Huit mois après le jugement de l’arbitre, Alain Boisvert n’a toujours pas vu la couleur de l’argent qu’on lui doit, parce que l’avocat de Manawan conteste la décision devant la Cour fédérale.Me François Leduc craint que son client ne soit jamais dédommagé, étant donné que la Loi sur les Indiens prévoit qu'un demandeur ne peut pas saisir un conseil de bande. « Est-ce que vous allez respecter le jugement final quand va venir le temps de payer, parce que c’est très difficile quand ce n’est pas volontaire d’exécuter un jugement contre un conseil de bande? », s’interroge-t-il.Alain Boisvert n’est retourné qu’une fois à Manawan depuis son congédiement. C’était pour récupérer ses effets personnels, ce qu’il a dû faire sous escorte policière pour des raisons de sécurité.