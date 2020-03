Droit-inc a appris que les autorités du Ministère de la Santé envisagent une série de mesures de prévention si le virus se propage plus largement. Parmi elles, on compte l’annulation de plusieurs rencontres, la fermeture d’édifices publics et la suspension de services gouvernementaux de proximité, dont ceux des tribunaux.Appelé à commenter cette information le porte-parole du Ministère de la Justice,a indiqué que « toute décision du ministère se fera en fonction de l’évolution de la situation ».Selon les informations de l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) il y a trois cas documentés de coronavirus au Québec sur les 62 patients diagnostiqués au Canada. L’ASPC évalue le risque pour la santé publique associé au COVID-19 comme étant faible pour le Canada.