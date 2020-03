Mario Barnes et Bridget Crawford sont prêts à faire face à ces fermetures causées par le coronavirus. Photos : Sites Web de l'Université de Washington et de l'Université Pace et Shutterstock

Les inquiétudes quant à la propagation du coronavirus atteignent le monde du droit!Les activités d’au moins cinq facultés de droit de New York, de Californie et de l’État de Washington, dont la prestigieuse école de droit de Stanford, sont en effet suspendues pour une durée de plusieurs semaines. Peut-être plus.L’Université de Washington est l’instigatrice de ce mouvement : elle a fermé ses portes et cessé ses activités aujourd’hui même.Sa réouverture est prévue pour le 30 mars prochain. Ses étudiants devront entre-temps se contenter de cours en ligne, rapporte Law.com.L’Université de Stanford a pris la même décision, après qu’un membre de son personnel a été testé positif au virus.Dans un courriel adressé à ses étudiants, le doyen de la faculté de droit de l’Université de Washington,, a affirmé que tout serait mis en œuvre pour minimiser les conséquences de ces fermetures.« Notre objectif est de nous assurer que le travail académique des étudiants est reconnu équitablement et que toute perturbation ne nuise pas à vos futurs progrès académiques », a-t-il écrit, selon Law.com.Depuis ces annonces, plusieurs professeurs de droit activent leurs méninges. Ils sont nombreux, sur Twitter et des blogues, à discuter des avantages et des inconvénients de l’enseignement en ligne.« L'enseignement en ligne n'est pas nécessairement plus difficile; c'est juste différent », a déclaré, professeure à la faculté de droit Elisabeth Haub de l'Université Pace, dans une vidéo récemment publiée.Outre les universités de Stanford et de Washington, celles de Columbia, Hofstra et la New York Law School ont également suspendu leurs activités.D’autres prendront-elles la même décision?Au Québec, les facultés de droit de McGill, d’Ottawa, de Montréal et de Sherbrooke ont mentionné suivre la situation de près. Elles ne prévoient toutefois pas fermer leurs portes.À suivre…